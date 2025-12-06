Logo
Ухваћен осумњичени за убиство труднице у Хрватској

Извор:

Телеграф

06.12.2025

16:35

Ухваћен осумњичени за убиство труднице у Хрватској
Фото: ПУ Међимурска

Јосип Оршуш, који се сумњичи да је убио трудницу у Хрватској у Међимурју, и њену сестру тешко ранио, успио је да пређе границу и ухваћен је у Словенији!

Како преносе медији, полицијска управа међимурска у четвртак послијеподне добила је дојаву колега из Словеније да је на подручју мјеста Бистрица пронађен и ухапшен мушкарац за којим је била расписана европска потјерница.

Како јавља Дневник, ријеч је о Јосипу Оршушу (40), осумњиченом за покушај тешког убиство 29-годишње жене и тешко убиство 28-годишњакиње.

ilu-lisice-zatvor-28082025

Свијет

Данила живог запалили: Нови детаљи убиства сина политичара

"Након спроведеног криминалистичког истраживања, Оршуш ће бити предат притворском надзорнику Полицијске управе међимурске. Против њега је већ раније поднесена казнена пријава Жупанијском државном тужилаштву у Вараждину, што је и био темељ за издавање европског налога за хапшење", наводи се.

(Телеграф)

