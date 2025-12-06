Данила живог запалили: Нови детаљи убиства сина политичара

Данила су, како се сумња, двојица сународника мучила и убила. Мотив за језив злочин биле су криптовалуте. Сумња се да су два Украјинца убила Данила да би дошли до лозинке за крипто-налоге његовог оца., који је замјеник градоначелника Харкова.

Данило К. је, како се сумња, вјеровао једном младом сународнику којег је срео у Бечу. У необавезном разговору причао је о богатству које је његов отац имао у дигиталном новчанику. Управо те информације навеле су 19-годишњака на окрутан план. Заједно са 45-годишњим Украјинцем, одлучио је, према истрази, да прибави новац мучењем и убиством.

Данила мучили у гаражи луксузног хотела

Данило је доведен у гаражу једног луксузног хотела, гдје су га починиоци брутално претукли. Насиље је било толико екстремно да су жртви готово избијени сви зуби. Трагови крви у степеништу показују колико је напад био снажан.

Данило је, сав изубијан, на крају открио податке за приступ два крипто-налога, пише "Хојте".

Двојац је потом Данила К. смјестио у Мерцедес његовог оца. Са тешко повријеђеним младићем на задњем сједишту, одвезли су се Беч. Тамо су полили возило бензином. Према наводима, два канистера је млађи починилац претходно купио на пумпи. Након што су "натопили" аутомобил, мерцедес су запалили. Данило је у том тренутку још био жив.

Надзорне камере у хотелу и детаљна истрага брзо су полицију довели до двојице осумњичених, који су већ побјегли у Украјину.

На основу међународне потјернице, ухапшени су, а процес против њих води се у њиховој домовини.

Данило страдао због 200.000 евра

Дуго су власти ћутале о изнуди. Сада је јасно - починиоци су узели криптовалуте у вриједности од око 200.000 евра.

Када је 19-годишњак ухапшен, још је имао приближно половину код себе, пишу аустријски медији.

Пошто је убиство извршено из похлепе - правно квалификовано као "посебно одвратни мотиви" - обојици осумњичених у Украјини пријети доживотна казна затвора, преноси "Телеграф".