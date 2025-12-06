Logo
Large banner

Данила живог запалили: Нови детаљи убиства сина политичара

Извор:

Телеграф

06.12.2025

16:31

Коментари:

0
Lisice zatvor pritvor
Фото: Ron Lach/Pexels

Данило К. (21), син украјинског политичара који је на бруталан начин убијен у Бечу, тако што је жив спаљен, највјероватније је умро због суме од 200.000 евра!

Данила су, како се сумња, двојица сународника мучила и убила. Мотив за језив злочин биле су криптовалуте. Сумња се да су два Украјинца убила Данила да би дошли до лозинке за крипто-налоге његовог оца., који је замјеник градоначелника Харкова.

илу-вријеме-облаци-22102025

Друштво

Најављена неочекивана промјена времена

Данило К. је, како се сумња, вјеровао једном младом сународнику којег је срео у Бечу. У необавезном разговору причао је о богатству које је његов отац имао у дигиталном новчанику. Управо те информације навеле су 19-годишњака на окрутан план. Заједно са 45-годишњим Украјинцем, одлучио је, према истрази, да прибави новац мучењем и убиством.

Данила мучили у гаражи луксузног хотела

Данило је доведен у гаражу једног луксузног хотела, гдје су га починиоци брутално претукли. Насиље је било толико екстремно да су жртви готово избијени сви зуби. Трагови крви у степеништу показују колико је напад био снажан.

Данило је, сав изубијан, на крају открио податке за приступ два крипто-налога, пише "Хојте".

илу-ракија-22092025

Економија

Хрвати не могу без српске ракије: Ево ко још не може без шљивовице

Двојац је потом Данила К. смјестио у Мерцедес његовог оца. Са тешко повријеђеним младићем на задњем сједишту, одвезли су се Беч. Тамо су полили возило бензином. Према наводима, два канистера је млађи починилац претходно купио на пумпи. Након што су "натопили" аутомобил, мерцедес су запалили. Данило је у том тренутку још био жив.

Надзорне камере у хотелу и детаљна истрага брзо су полицију довели до двојице осумњичених, који су већ побјегли у Украјину.

На основу међународне потјернице, ухапшени су, а процес против њих води се у њиховој домовини.

Данило страдао због 200.000 евра

Дуго су власти ћутале о изнуди. Сада је јасно - починиоци су узели криптовалуте у вриједности од око 200.000 евра.

Када је 19-годишњак ухапшен, још је имао приближно половину код себе, пишу аустријски медији.

Пошто је убиство извршено из похлепе - правно квалификовано као "посебно одвратни мотиви" - обојици осумњичених у Украјини пријети доживотна казна затвора, преноси "Телеграф".

Подијели:

Тагови:

Убиство

Beč

Аустрија

Украјина

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Ово је 7 знакова који одају аљкаву домаћицу

Занимљивости

Ово је 7 знакова који одају аљкаву домаћицу

2 ч

0
Ковачевић: Опозиција жели све осим стабилне Српске

Република Српска

Ковачевић: Опозиција жели све осим стабилне Српске

2 ч

0
Лука Дончић објавио прву слику кћерке

Кошарка

Лука Дончић објавио прву слику кћерке

2 ч

0
Изградња објекта Махле

Економија

Прилика за посао: Њемачки див премјешта производњу у Српску

2 ч

0

Више из рубрике

Детаљи ужаса: Синовима прославила рођендан, узела их у наручје и бацила се са 10. спрата

Свијет

Детаљи ужаса: Синовима прославила рођендан, узела их у наручје и бацила се са 10. спрата

2 ч

0
Два дједа мраза се потукла у супермаркету, умало све демолирали

Свијет

Два дједа мраза се потукла у супермаркету, умало све демолирали

2 ч

0
Орбан: Велика мађарска делегација ускоро у Москви

Свијет

Орбан: Велика мађарска делегација ускоро у Москви

3 ч

0
Хорор: Мајка са двоје дјеце се бацила са 10. спрата зграде

Свијет

Хорор: Мајка са двоје дјеце се бацила са 10. спрата зграде

3 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

18

40

Није свагдје 130 km/h: Знате ли ограничење на ауто-путевима у Ex-YU

18

36

При крају градња мегацентра у БиХ вриједног 100 милиона евра

18

05

Екстрамутирани вирус изазвао панику: Љекари апелују да се опет носе маске

17

58

Пензије у Српској расту за 6,25 одсто: Колико је то у маркама

17

56

Питбул усмртио бебу

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner