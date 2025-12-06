Два дједа мраза се потукла у супермаркету, умало све демолирали

Извор:
Sputnjik
06.12.2025
15:45
Аниматори у костимима Дједа Мраза потукли су се у супермаркету у Бакуу, главном граду Азербејџана.
Они су се најпре вербално обрачунали, да би касније ситуација ескалирала у тучу.
Деда Мразови су умало демолирали супермаркет, наочиглед затечених муштерија, преноси Спутњик.
🎅🎄🇦🇿 Santa Clauses fought in a store in Baku— Lord Bebo (@MyLordBebo) December 5, 2025
Apparently, they haven't fully determined the locations where each of them will be working and earning money during Christmas🤣 pic.twitter.com/62fSftF9Dh
