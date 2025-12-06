Logo
Два дједа мраза се потукла у супермаркету, умало све демолирали

Sputnjik

Два дједа мраза се потукла у супермаркету, умало све демолирали
Фото: Printscreen/X/ Lord Bebo

Аниматори у костимима Дједа Мраза потукли су се у супермаркету у Бакуу, главном граду Азербејџана.

Они су се најпре вербално обрачунали, да би касније ситуација ескалирала у тучу.

Деда Мразови су умало демолирали супермаркет, наочиглед затечених муштерија, преноси Спутњик.

