Ова валута ускоро одлази у историју: Хоће ли то утицати на тржиште у БиХ

Аутор:

Стеван Лулић

06.12.2025

15:30

Ова валута ускоро одлази у историју: Хоће ли то утицати на тржиште у БиХ

Од првог јануара сљедеће године Бугарска прелази на евро, што значи да њихова национална валута, лев, одлази у историју.

Извршни одбор Народне банке Србије већ је донио Одлуку којом се лев брише са листе валута којима се тргује на девизном тржишту Републике Србије.

Шта је са БиХ?

Међутим, шта је са девизним тржиштем у БиХ? Хоће ли повлачење лева имати утицај на њега, појаснили су за АТВ из Централне банке БиХ (ЦБ БиХ).

аца лукас

Бања Лука

Да ли ће бити отказан концерт Аце Лукаса у Бањалуци?

Како нам је речено, Централна банка Босне и Херцеговине није надлежна за мјењачке послове с физичким лицима, већ Комерцијалне банке у Босни и Херцеговини, у складу са својом пословном политиком и тржишним условима, доносе одлуке да ли тргују са неком валутом.

Према подацима Централне банке, лев се не налази на курсним листама у БиХ, што значи да повлачење лева неће имати утицаја на девизно тржиште БиХ.

"Централна банка Босне и Херцеговине објављује средњи курс за дефинисану листу валута, који се може примјењивати у обрачунске, књиговодствене и статистичке сврхе.  Бугарски лев није на листи дефинисаних валута и не објављује се на курсној листи Централне банке Босне и Херцеговине", објаснили су за АТВ из ЦБ БиХ.

