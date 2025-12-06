Ова валута ускоро одлази у историју: Хоће ли то утицати на тржиште у БиХ

Аутор:Стеван Лулић
06.12.2025
15:30
Коментари:0
Од првог јануара сљедеће године Бугарска прелази на евро, што значи да њихова национална валута, лев, одлази у историју.
Извршни одбор Народне банке Србије већ је донио Одлуку којом се лев брише са листе валута којима се тргује на девизном тржишту Републике Србије.
Међутим, шта је са девизним тржиштем у БиХ? Хоће ли повлачење лева имати утицај на њега, појаснили су за АТВ из Централне банке БиХ (ЦБ БиХ).
Како нам је речено, Централна банка Босне и Херцеговине није надлежна за мјењачке послове с физичким лицима, већ Комерцијалне банке у Босни и Херцеговини, у складу са својом пословном политиком и тржишним условима, доносе одлуке да ли тргују са неком валутом.
Према подацима Централне банке, лев се не налази на курсним листама у БиХ, што значи да повлачење лева неће имати утицаја на девизно тржиште БиХ.
"Централна банка Босне и Херцеговине објављује средњи курс за дефинисану листу валута, који се може примјењивати у обрачунске, књиговодствене и статистичке сврхе. Бугарски лев није на листи дефинисаних валута и не објављује се на курсној листи Централне банке Босне и Херцеговине", објаснили су за АТВ из ЦБ БиХ.
