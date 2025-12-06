Наредна седмица доноси благостање за ова 3 знака

Извор:
Крстарица
06.12.2025
15:25
Коментари:0
Кључан догађај је директан ход Нептуна у Рибама од 10. децембра, гдје се придружује Сатурну. Ово је последњи пут у нашим животима да ће Нептун боравити у овом воденом знаку, доносећи чаробну, магнетску и интензивну енергију.
Свемир нам поручује да поштујемо интуицију и обратимо пажњу на снове, јер су они сада најгласнији канал комуникације.
Умјесто да покушавате све рационално схватити, препустите се водству и истражите прилике које се отварају. Вријеме је да се ослободите брига и вјерујете да вас енергија води према срећнијем животу, пише Your Танго.
Улазите у једну од најдуховнијих фаза живота, у којој се снови остварују, а ви изненада проналазите своју сврху. Нептун се креће директно у Рибама у сриједу, 10. децембра, активирајући ваше поље духовности, нових прилика и животног смисла.
Свијет
Хорор: Мајка са двоје дјеце се бацила са 10. спрата зграде
Његова енергија захтијева да ризикујете и слушате интуицију, чак и када за то немате логичну потврду. У Рибама се Нептуну придружује и Сатурн, који доноси мотивацију и ресурсе да ваше снове претворите у стварност. Пред вама је изузетно срећно раздобље у којем ће се сав ваш труд коначно исплатити.
Важно је само да код сваког корака верујете свом унутрашњем гласу.
Будите отворени за неочекиване преокрете. Срећа се не може планирати, али привлачите је својим одлукама и отвореним, позитивним ставом. Управо такав приступ бит ће кључан када Меркур у четвртак, 11. децембра, уђе у знак Стрелца. Овај транзит доноси понуде и прилике које ће унети више среће у ваш живот, но само ако себи допустите експериментисање.
Меркур се враћа у Стријелца након ретроградног путовања у новембру, што значи да ће се поновно појавити теме које су биле актуелне од 29. октобра до 18. новембра. Међутим, сада ћете имати свјежу перспективу. Ово је ваша друга прилика, чека вас невјероватна срећа. Ако прошли мјесец нисте били спремни истражити нове могућности, сада ћете бити.
Увек има простора за напредак. Мјесец који ће 12. децембра бити у последњој четврти у вашем знаку, буди жељу за побољшањем себе и свог живота. Ова енергија подстиче вас да будете искрени о ономе што треба променити и да се отворите процесу.
Искористите ову лунарну фазу да направите план промена како бисте максимално искористили сретну енергију ретроградног Урана у Бику.
Регион
Држављанин БиХ пијан дивљао по Будви
Уран, планета промјена, боравиће у Бику до 25. априла, што представља јединствену прилику у животу за остварење снова. С обзиром на то да Уран проводи око седам година у сваком знаку, у Бика се неће вратити више од осамдесет година.
Енергија Мјесеца у Девици и Урана у Бику савршено се надопуњују јер су оба земљани знакови.
Промјене које направите неће се чинити као ризик, већ као природна еволуција која вас подсјећа колико живот може бити добар.
Најновије
Најчитаније
15
45
15
40
15
35
15
33
15
30
Тренутно на програму