За ова 3 знака стиже заслужени успјех

Тригон Меркура и Јупитера је одличан за чишћење менталних путева, уз јачање самопоуздања. Коначно смо на мјесту гдје довољно вјерујемо себи да се држимо онога у шта вјерујемо. У суботу, без напора доносимо оштре одлуке.
Ово поравнање Меркура и Јупитера проширује могућности и отвара приступ рјешењима која су се раније чинила недостижним. 6. децембра, комуникација се побољшава и идеје долазе на своје мјесто.
Напредак се коначно осјећа природним умјесто присилним. Оптимизам се спаја са практичношћу, а тајминг свега једноставно има савршеног смисла. Три хороскопска знака иду ка непогрешивом успјеху.
Транзит овог дана, тригон Меркура и Јупитера, истиче ваш природни дар за комуникацију, Близанци. Ово снажно поравнање вам помаже да кажете праве ствари у право вријеме. Идеја која је некада дјеловала расуто постаје фокусирана и чиста. Брзо уочавате прилике овог дана.
У суботу, 6. децембра, нешто се дешава у вашем животу што води до правог помака. То би могао бити пројекат на којем сте радили лично или професионално. У сваком случају, овог дана коначно имате повјерење у њега, знајући да функционише савршено.
Ваше самопоуздање расте јер можете видјети како исход добија облик. Успјех се сада чини не само могућим већ и неизбјежним.
Улазите у тренутак када ваше вјештине блистају. Резултати то лијепо одражавају.
Овај транзит побољшава вашу способност да организујете, усавршавате и уносите ред у ствари које су вас успоравале. Тригон Меркура и Јупитера вам даје јасан увид у то шта функционише, а шта треба прилагодити. То знање вас тјера да радите са обновљеном сврхом и контролом.
У суботу, 6. децембра, појављује се пробој везан за посао и осјећате се радознало и ангажовано. Разумијете шта је овдје потребно и вјерујете у то. Осјећате се довољно самоувјерено да ово претворите у заслужени успјех.
Завршавате дан осјећајући се способно и спремно. Успјех вас проналази јер радите са прецизношћу и сврхом.
Током овог поравнања Меркура и Јупитера, доносите смисао свом послу и то је оно што вам омогућава да уживате у цијелом путовању.
Меркур у тригону са Јупитером ублажава напетост и доноси хармонију и у ваше размишљање и у комуникацију. Током овог поравнања, преговарате са лакоћом, доносите снажне одлуке и привлачите подршку када вам је најпотребнија.
У суботу, 6. децембра, добијате вијести које вас потпуно охрабрују и спремају да се упустите у нешто ново. Ваше интересовање за иновативно је управо оно што отвара пут будућем успјеху. Осјећате се сигурно у својој визији, а ово је само почетак.
Осјећате се усклађено и оптимистично. Свијет је можда тренутно у хаосу, али видите свијетлу страну испод свега тога. Ова врста оптимизма се увијек исплати.
