Достављач крао поштанске пакете: Ухватили га док је себи "поклањао" кухињског робота

Извор:

Агенције

06.12.2025

12:45

Коментари:

0
Фото: Pexels
Фото: Pexels

Држављанин Србије (38) запослен као возач доставног возила ухапшен је у Доњој Аустрији због сумње да је покрао вредне предмете које је требало да испоручује грађанима!

Како наводи Кроне, Србин је мјесецима крао пакете iy неколико поштанских дистрибутивних центара, а након много притужби и опширне истраге, лисице су му стављене на руке.

"Он је имао исти метод крађе. Умјесто да пакете утовари у камион и транспортује их до депоа и филијала, стављао их је у кабину, отварао и задржавао оно што му се највише свидјело. Праткично, најбоље пошиљке задржавао је за себе", пише Кроне.

Корпа

Друштво

Грађани насјели на маркетиншке трикове трговаца

Након бројних жалби на неиспоручене поруџбине у пошти, покренута је интерна истрага и полиција је обавијештена.

Сумња је брзо пала на тридесетосмогодишњака из Србије и он је стављен под надзор. Након праћења, ухваћен је на дјелу док је покушавао себи да „поклони" кухињски робот у Лангенлоису, у округу Кремс.

Између утоварне платформе и задњег зида, како преносе, пронађени су дјелимично отворени пакети, а украдена роба је извучена из ранца.

Сумња се да је више пута отварао кутије на разним рутама најмање три мјесеца. Према тренутним истрагама, укупна вриједност украдене робе је у најмању руку четвороцифрена, преноси Кроне.

Таг:

Крађа

