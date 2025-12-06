Достављач крао поштанске пакете: Ухватили га док је себи "поклањао" кухињског робота

Извор:
Агенције
06.12.2025
12:45
Коментари:0
Држављанин Србије (38) запослен као возач доставног возила ухапшен је у Доњој Аустрији због сумње да је покрао вредне предмете које је требало да испоручује грађанима!
Како наводи Кроне, Србин је мјесецима крао пакете iy неколико поштанских дистрибутивних центара, а након много притужби и опширне истраге, лисице су му стављене на руке.
"Он је имао исти метод крађе. Умјесто да пакете утовари у камион и транспортује их до депоа и филијала, стављао их је у кабину, отварао и задржавао оно што му се највише свидјело. Праткично, најбоље пошиљке задржавао је за себе", пише Кроне.
Друштво
Грађани насјели на маркетиншке трикове трговаца
Након бројних жалби на неиспоручене поруџбине у пошти, покренута је интерна истрага и полиција је обавијештена.
Сумња је брзо пала на тридесетосмогодишњака из Србије и он је стављен под надзор. Након праћења, ухваћен је на дјелу док је покушавао себи да „поклони" кухињски робот у Лангенлоису, у округу Кремс.
Између утоварне платформе и задњег зида, како преносе, пронађени су дјелимично отворени пакети, а украдена роба је извучена из ранца.
Сумња се да је више пута отварао кутије на разним рутама најмање три мјесеца. Према тренутним истрагама, укупна вриједност украдене робе је у најмању руку четвороцифрена, преноси Кроне.
Најновије
Најчитаније
15
55
15
45
15
40
15
35
15
33
Тренутно на програму