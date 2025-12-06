Теретана повезана са 14 случајева легионарске болести

Извор:
Најмање 14 случајева легионарске болести пријављено је у централној Флориди, а Министарство здравља те америчке државе саопштило је да је епидемија потенцијално повезана са теретаном, објавио је АBC.
У писму државном сенатору Карлосу Гиљерму Смиту није наведен назив теретане, али медији су пренијели да су чланови једног "Crunch Fitness" центра у Окоију, близу Орланда, пријавили случајеве болести.
Теретана је саопштила да сарађује са здравственим властима, затворила је дијелове објекта и тестира системе базена и спа центра "из предострожности".
Легионарска болест је озбиљан облик упале плућа узрокован бактеријом Legionella, која се шири удисањем малих капљица контаминиране воде или паре.
Бактерије се природно налазе у слаткој води, али се највише развијају у топлој води и системима зграда попут тушева, славина и гријача воде.
Болест се не преноси са особе на особу.
Према подацима Центра за контролу и превенцију болести, број случајева легионарске болести у САД порастао је у посљедње деценије, са врхунцем од 2,71 случај на 100.000 становника 2018. године.
Већина пацијената се опоравља антибиотицима, али особе са слабим имунитетом или хроничним плућним болестима могу да развију озбиљне компликације, а око 10 одсто оболелих умире.
Према извјештајима здравствених установа, стопа смртности је око 25 одсто.
