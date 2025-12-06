Хитно се огласила ИАЕА: Оштећени штит више не блокира радијацију из Чернобиља

06.12.2025
08:41
Коментари:0
Безбједносни штит изнад нуклеарног реактора у Чернобиљу, у Украјини, који је у фебруару погођен дроном, више не може да обавља своју примарну функцију блокирања радијације, саопштила је Међународна агенција за атомску енергију (IAEA), која указује да је потребна озбиљна рестауерација.
Инспекција челичне структуре, завршене 2019. године, утврдила је прошле недјеље да је удар дрона у фебруару деградирао заштитну конструкцију, пренио је Ројтерс.
Свијет
Несвакидашњи случај: Родила близанце који имају различите очеве
Генерални директор IAEA Рафаел Гроси упозорио је да је штит „изгубио своје примарне безбједносне функције, укључујући способност задржавања, али да нису трајно оштећене носеће структуре нити системи за праћење“.
Гроси је додао да су поправке већ извршене, али да је потребна свеобухватна рестауерација за дугорочну нуклеарну безбједност.
крајина за удар дроном криви Русију, док Москва негира умијешаност у инцидент.
Према извјештају УН од 14. фебруара, украјинске власти су саопштиле да је дрон са високоексплозивном бојевом главом погодио електрану, изазвао пожар и оштетио заштитну облогу реактора број четири, уништеног 1986. године
Друштво
Српска богатија за 24 бебе
Уједињене нације су у фебруару саопштиле да су нивои радијације остали нормални и стабилни
Руске снаге су окупирале електрану и околно подручје током више од мјесец дана на почетку рата у фебруару 2022. године, наводи Ројтерс.
Експлозија у Чернобиљу изазвала је ширење радијације широм Европе, а посљедњи функционални реактор електране затворен је 2000. године.
Штит је постављен да би се задржао радиоактивни материјал преостао послије катастрофе из 1986. године.
Друштво
Стиже ли зима до Нове године? Овај датум би могао све да промијени
IAEA је инспекцију спровела паралелно са истраживањем штете на електричним трафостаницама током скоро четворогодишњег рата између Украјине и Русије.
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму