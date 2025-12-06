Несвакидашњи случај: Родила близанце који имају различите очеве

Извор:
Агенције
06.12.2025
08:30
Коментари:0
Анонимна дјевојка стара 19 година из града Минериоса у савезној држави Гоијас у Бразилу родила је близанце који имају различите очеве, након што је у истом дану имала сексуалне односе с двојицом мушкараца.
До ове неуобичајене ситуације дошло је јер је, осам мјесеци након порођаја, почела сумњати ко би могао бити отац дјеце, па је одлучила урадити тест очинства. Прво је прикупила ДНК материјал од мушкарца за којег је претпостављала да је отац, али је након два одвојена тестирања само један од близанаца показао биолошку повезаност с њим.
Друштво
Стиже ли зима до Нове године? Овај датум би могао све да промијени
Након тога се присјетила да је истог дана имала однос и с другим мушкарцем. Када је и он урадио тест, потврђено је да је управо он биолошки отац другог близанца. Ова изузетно ријетка појава позната је као хетеропарентална суперфекундација.
У разговору за Глобо, њен љекар Тулио Жорже Франко појаснио је да се овакав случај може догодити када двије јајне ћелије исте мајке оплоде сперматозоиди двојице различитих мушкараца. Како је објаснио, бебе дијеле мајчин генетски материјал, али се развијају у засебним постељицама. Љекар је нагласио да је ријеч о екстремно ријетком феномену, готово “једном у милион случајева”, те да није очекивао да ће се у каријери сусрести с нечим сличним.
Претпоставља се да је у свијету до сада забиљежено тек двадесетак сличних случајева. Локални медији наводе да један од очева брине о обоје дјеце и пружа подршку њиховој мајци.
Друштво
Данас је Свети Александар Невски: Вјерници поштују ове обичаје који чувају дом и породицу
Иако многима звучи невјероватно, близанци рођени с различитим очевима представљају медицински документован, али изузетно риједак феномен. Обично се открије тек након што чланови породице затраже ДНК тестирање из сумње.
Једна студија ипак сугерише да би хетеропарентална суперфекундација могла бити присутна у чак једном од 400 порода близанаца у Сједињеним Америчким Државама. Феномен настаје када жена ослободи двије јајне ћелије које затим оплоде сперматозоиди двојице мушкараца, што је могуће само ако до сексуалних односа дође унутар једног дана прије или послије овулације.
Друштво
АМС упозорава возаче: Опрез
Иако је код људи врло ријетка, код животиња попут паса, мачака, крава и глодара хетеропарентална суперфекундација јавља се знатно чешће. Код врста чије женке имају више партнера, поједини мужјаци су током еволуције развили механизме који повећавају вјероватноћу да ће управо њихова сперма оплодити јајну ћелију. У то спадају и физичке промјене, попут специфичног облика полног органа који може оштетити репродуктивни тракт женке и на тај начин спријечити касније парење, што је уочено код неких врста вретенаца.
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму