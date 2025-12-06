Logo
Large banner

Русија раскида војне споразуме са Канадом, Француском и Португалијом

Извор:

Sputnjik

06.12.2025

07:57

Коментари:

1
Moskva/Kremlj
Фото: Tanjug/AP

Русија је одлучила да раскине споразуме о војној сарадњи са три западне земље - Француском, Канадом и Португалијом.

Ова одлука означава крај деценијама трајаних споразума о одбрани.

Индонезија поплаве

Свијет

Број жртава поплава у Индонезији порастао на 883

- Раскида се споразум између владе Савеза Совјетских Социјалистичких Република и владе Канаде о посјетама по војној линији, споразум између владе Руске Федерације и владе Републике Француске о сарадњи у области одбране и споразум између владе Руске Федерације и владе Републике Португал о сарадњи у војној области - наводи се у наредби коју је издао руски премијер Михаил Мишустин.

Документи су потписани у Москви 1989, 1994. и 2000. године.

Према овом налогу, руско Министарство спољних послова ће обавијестити канадску, француску и португалску страну о донијетој одлуци.

Подијели:

Таг:

Русија

Коментари (1)
Large banner

Прочитајте више

Полиција аутомобил Италија

Свијет

Татиана након 11 дана пронађена у поткровљу комшијине куће

10 ч

0
Власница тражила лососа, а онда је фока ушетала у кафић

Занимљивости

Власница тражила лососа, а онда је фока ушетала у кафић

10 ч

0
Кафић затворен након што је маче изазвало поплаву

Занимљивости

Кафић затворен након што је маче изазвало поплаву

10 ч

0
Малољетни Србин ухапшен у кревету пуном кокаина

Свијет

Малољетни Србин ухапшен у кревету пуном кокаина

10 ч

0

Више из рубрике

Број жртава поплава у Индонезији порастао на 883

Свијет

Број жртава поплава у Индонезији порастао на 883

10 ч

0
Полиција аутомобил Италија

Свијет

Татиана након 11 дана пронађена у поткровљу комшијине куће

10 ч

0
Малољетни Србин ухапшен у кревету пуном кокаина

Свијет

Малољетни Србин ухапшен у кревету пуном кокаина

10 ч

0
Возач из БиХ учествовао у удесу са фаталним исходом, 12 повријеђено

Свијет

Возач из БиХ учествовао у удесу са фаталним исходом, 12 повријеђено

10 ч

1
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

09

00

Ковачевић: Комисије се попуњавају на приједлог клубова, а не делегата

08

53

Прочитајте шта нам звијезде поручују данас

08

49

Егић: Српска брине о онима који су је стварали

08

44

Земљотрес у Србији

08

41

Хитно се огласила ИАЕА: Оштећени штит више не блокира радијацију из Чернобиља

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner