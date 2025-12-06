Русија раскида војне споразуме са Канадом, Француском и Португалијом

Извор:
Sputnjik
06.12.2025
07:57
Коментари:1
Русија је одлучила да раскине споразуме о војној сарадњи са три западне земље - Француском, Канадом и Португалијом.
Ова одлука означава крај деценијама трајаних споразума о одбрани.
- Раскида се споразум између владе Савеза Совјетских Социјалистичких Република и владе Канаде о посјетама по војној линији, споразум између владе Руске Федерације и владе Републике Француске о сарадњи у области одбране и споразум између владе Руске Федерације и владе Републике Португал о сарадњи у војној области - наводи се у наредби коју је издао руски премијер Михаил Мишустин.
Документи су потписани у Москви 1989, 1994. и 2000. године.
Према овом налогу, руско Министарство спољних послова ће обавијестити канадску, француску и португалску страну о донијетој одлуци.
