Ромски трубачи протјерани и из Дубровника, градоначелник послао саопштење

26.12.2025
20:14
Трубачи су за овогодишње божићне празнике стигли и у Дубровник.
Хрватски медији су ових дана преносили да су групе ромских трубача посљедњих дана посебно активне на улицама бројних хрватских градова, након што су од ове године забрањени на улицама Љубљане.
У Загребу су обилазили и насеља те свирали људима под прозорима и у двориштима, због чега је интервенисала и полиција.
Још један град "ударио" на трубаче: Интервенисала и полиција
У Сињу је градоначелник Миро Буљ потјерао групу трубача која је свирала у центру града.
Тим поводом огласио се градоначелник Дубровника Мато Франковић, чије саопштење Индеx пренио у цијелости.
– Посљедњих дана подигла се велика јавна расправа око наступа трубача који су на Бадњи дан, обилазећи више градова у Републици Хрватској, дошли и у наш Град.
Захваљујући брзој реакцији и дојави нашег суграђанина, господина Клешковића, комунално редарство Града Дубровника одмах је поступило те је онемогућено даљње извођење глазбе на јавној површини без потребне дозволе надлежне јединице локалне самоуправе.
Љубљана забранила наступ трубачима
Не улазим у репертоар извођача нити у разлоге њихова доласка. Међутим, желим јасно нагласити да је извођење глазбе на јавним површинама регулисано Одлуком о комуналном реду и није допуштено без претходног одобрења Града.
Захваљујем господину Клешковићу на одговорном поступању умјесто објаве на друштвеним мрежама, учинио је оно што је исправно и пријавио кршење прописа, чиме је омогућена брза реакција надлежних служби, преноси Индекс.хр.
Позивам све наше суграђане да и убудуће, посебно у празнично вријеме, свако кршење Одлуке о комуналном реду одмах пријаве комуналном редарству како бисмо заједно очували ред, мир и достојанство нашега Града – објавио је Франковић.
