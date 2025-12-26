Нестао Марко Мајић (11), покренула велика потрага

Извор:
26.12.2025
ХГСС Станица Осијек саопштила је у петак да је у току потрага за једанаестогодишњим Марком Мајићем који је нестао у Општини Драж, код видиковца Тројнаш, након што се удаљио од породице.
Марко је висок 155 центиметара, тежак око 45 килограма и у тренутку нестанка носио је тамнозелену јакну, беж тренерку, тамне Пума патике, плаву мајицу и црну капу.
"У случају да сте га негдје примијетили, срели или имате било какву информацију, молимо вас да нам се јавите на бројеве телефона: 112 или 091/224-1042. Унапред вам хвала на свакој информацији која може помоћи да Марка безбједно вратимо његовој породици", саопштили су из ХГСС-а.
