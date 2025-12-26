Аутом срушио семафор и забио се у зграду, притом пјешака

26.12.2025
14:04
Коментари:0
У центру Загреба, на раскрсници Палмотићеве улице и Улице Павла Хатза, јуче се догодила тешка саобраћајна несрећа. У ноћи између четвртка и петка, око 1.35 часова, дошло је до снажног судара два аутомобила, при чему је једно возило одбачено на тротоар и ударило 22-годишњег држављанина Непала.
Према информацијама полиције, несрећу је изазвао 35-годишњи возач аутомобила аустријских регистарских ознака, који се Палмотићевом улицом кретао у правцу југа. На раскрсници са Улицом Павла Хатза семафори због квара нису били у функцији, већ је важила алтернативна регулација саобраћаја, које се возач није придржавао.
Умјесто да пропусти возила на путу са првенством пролаза, возач је ушао у раскрсницу. У том тренутку на његово возило налетео је аутомобил загребачких регистарских ознака, којим је управљао 57-годишњак, крећући се у правцу истока.
Сила судара била је толика да је аутомобил аустријских ознака одбачен улијево. У неконтролисаном кретању и ротацији, возило је излетјело на тротоар на југоисточној страни раскрснице.
Том приликом аутомобил је прво оборио стуб семафора, а потом директно налетио на 22-годишњег држављанина Непала, страног радника на привременом боравку у Хрватској, који се у том тренутку налазио на тротоару.
Возило се ту није зауставило, већ је оштетило управљачку струјну кутију семафора, пробило заштитну ограду градилишта и потом се забило у зид стамбене зграде на броју 43. На крају је ударило и у прописно паркирани аутомобил у власништву 27-годишњака.
Свијет
Србомрзац Гинтер Фелингер би опет да бомбардује Србе
У овој несрећи најтеже је повријеђен млади пјешак, који је хитно превезен у Клиничко-болнички центар „Сестре милосрднице“, гдје су му љекари констатовали тешке тјелесне повреде.
Љекарска помоћ пружена је и путницама у оба возила. Педесетпетогодишња путница из аутомобила аустријских регистарских ознака и 52-годишња путница из возила загребачких таблица превезене су у КБЦ Загреб, где је утврђено да су, упркос снажном судару, задобиле лакше повреде.
Полицијски увиђај трајао је више сати, а против 35-годишњег возача биће поднијете одговарајуће пријаве надлежном државном тужилаштву.
Регион
6 ч0
Регион
9 ч0
Регион
18 ч0
Регион
22 ч0
Најновије
Најчитаније
16
56
16
55
16
36
16
32
16
28
Тренутно на програму