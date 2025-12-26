Logo
Large banner

Аутом срушио семафор и забио се у зграду, притом пјешака

26.12.2025

14:04

Коментари:

0
Policija Hrvatska MUP Hrvatske
Фото: МУП Хрватске

У центру Загреба, на раскрсници Палмотићеве улице и Улице Павла Хатза, јуче се догодила тешка саобраћајна несрећа. У ноћи између четвртка и петка, око 1.35 часова, дошло је до снажног судара два аутомобила, при чему је једно возило одбачено на тротоар и ударило 22-годишњег држављанина Непала.

Према информацијама полиције, несрећу је изазвао 35-годишњи возач аутомобила аустријских регистарских ознака, који се Палмотићевом улицом кретао у правцу југа. На раскрсници са Улицом Павла Хатза семафори због квара нису били у функцији, већ је важила алтернативна регулација саобраћаја, које се возач није придржавао.

Умјесто да пропусти возила на путу са првенством пролаза, возач је ушао у раскрсницу. У том тренутку на његово возило налетео је аутомобил загребачких регистарских ознака, којим је управљао 57-годишњак, крећући се у правцу истока.

Сила судара била је толика да је аутомобил аустријских ознака одбачен улијево. У неконтролисаном кретању и ротацији, возило је излетјело на тротоар на југоисточној страни раскрснице.

Том приликом аутомобил је прво оборио стуб семафора, а потом директно налетио на 22-годишњег држављанина Непала, страног радника на привременом боравку у Хрватској, који се у том тренутку налазио на тротоару.

Возило се ту није зауставило, већ је оштетило управљачку струјну кутију семафора, пробило заштитну ограду градилишта и потом се забило у зид стамбене зграде на броју 43. На крају је ударило и у прописно паркирани аутомобил у власништву 27-годишњака.

Гинтер Фелингер

Свијет

Србомрзац Гинтер Фелингер би опет да бомбардује Србе

У овој несрећи најтеже је повријеђен млади пјешак, који је хитно превезен у Клиничко-болнички центар „Сестре милосрднице“, гдје су му љекари констатовали тешке тјелесне повреде.

Љекарска помоћ пружена је и путницама у оба возила. Педесетпетогодишња путница из аутомобила аустријских регистарских ознака и 52-годишња путница из возила загребачких таблица превезене су у КБЦ Загреб, где је утврђено да су, упркос снажном судару, задобиле лакше повреде.

Полицијски увиђај трајао је више сати, а против 35-годишњег возача биће поднијете одговарајуће пријаве надлежном државном тужилаштву.

(Јутарњи лист)

Подијели:

Тагови:

Саобраћајна несрећа

povrijeđen pješak

Загреб

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Србомрзац Гинтер Фелингер би опет да бомбардује Србе

Свијет

Србомрзац Гинтер Фелингер би опет да бомбардује Србе

3 ч

2
Мраз зима минус лист

Друштво

Какво нас вријеме очекује сутра?

3 ч

0
Додик: Трајна захвалност Русији и Путину на објективном политичком приступу

Република Српска

Додик: Трајна захвалност Русији и Путину на објективном политичком приступу

3 ч

2
ЦИК добио жалбе од СНСД-а и СДС-а

БиХ

ЦИК добио жалбе од СНСД-а и СДС-а

3 ч

0

Више из рубрике

Policija Hrvatska MUP Hrvatske

Регион

Возио са 3,67 промила без возачке и регистарских таблица

6 ч

0
Двојици дјечака ампутирани прсти због петарди

Регион

Двојици дјечака ампутирани прсти због петарди

9 ч

0
Још један град "ударио" на трубаче: Интервенисала и полиција

Регион

Још један град "ударио" на трубаче: Интервенисала и полиција

18 ч

0
Снијег ломио стабла у Хрватској: Више од 24.000 кућа католички Божић дочекало без струје

Регион

Снијег ломио стабла у Хрватској: Више од 24.000 кућа католички Божић дочекало без струје

22 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

16

56

Ово је најгора врста меса: Препуна холестерола и штетна за срце

16

55

"Тајван је црвена линија": Кина уводи строге санкције америчким дивовима

16

36

Додик поводом донаторске вечери: Да будемо уз оне који се боре, да им дамо вјеру да нису сами

16

32

Наручила божићни вијенац преко интернета, стигло урнебесно изненађење

16

28

Мистериозно преминуо руски генерал (56): Звали га "чувар врата" Сергеја Шојгуа

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner