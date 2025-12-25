Још један град "ударио" на трубаче: Интервенисала и полиција

Извор:
25.12.2025
Загребачка полиција интервенисала је данас на позиве становника загребачког насеља Блато у Новом Загребу који су пријавили уличне трубаче због буке и улазака у дворишта приватних кућа.
Грађани су, како преноси хрватски Индекс пријавили да су трубачи свирали улицама и испод прозора станова, изазивајући јаку буку. Иако су неки пролазници одбили да им дају новац, трубачи нису престајали са свирком.
"Били су јуче и данас опет, мислим да их је било пет с трубама и великим бубњем, пролазе улицама и свирају људима под прозорима. Јако је гласно и одјекује и у становима, немогуће је то не чути ни уз затворене прозоре", рекла је једна читатељка Индекса.
Претходно је Градско вијеће Љубљане на приједлог градоначелника тог града Зорана Јанковића, забранило спонтане уличне музичке наступе до краја децембра.
Одлука је донесена због критика да новогодишњи програм фаворизује "балканску музику", која према властима "није дио словеначке културне и божићне традиције".
Истовремено, градоначелник Сиња Миро Буљ с јавног простора удаљио је ромски оркестар на Бадњи дан наводећи да пјесме нису биле примјерене и да музичари нису имали дозволе.
