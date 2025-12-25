Logo
Large banner

Још један град "ударио" на трубаче: Интервенисала и полиција

Извор:

Агенције

25.12.2025

22:59

Коментари:

0
Још један град "ударио" на трубаче: Интервенисала и полиција

Загребачка полиција интервенисала је данас на позиве становника загребачког насеља Блато у Новом Загребу који су пријавили уличне трубаче због буке и улазака у дворишта приватних кућа.

Грађани су, како преноси хрватски Индекс пријавили да су трубачи свирали улицама и испод прозора станова, изазивајући јаку буку. Иако су неки пролазници одбили да им дају новац, трубачи нису престајали са свирком.

"Били су јуче и данас опет, мислим да их је било пет с трубама и великим бубњем, пролазе улицама и свирају људима под прозорима. Јако је гласно и одјекује и у становима, немогуће је то не чути ни уз затворене прозоре", рекла је једна читатељка Индекса.

Претходно је Градско вијеће Љубљане на приједлог градоначелника тог града Зорана Јанковића, забранило спонтане уличне музичке наступе до краја децембра.

Одлука је донесена због критика да новогодишњи програм фаворизује "балканску музику", која према властима "није дио словеначке културне и божићне традиције".

Истовремено, градоначелник Сиња Миро Буљ с јавног простора удаљио је ромски оркестар на Бадњи дан наводећи да пјесме нису биле примјерене и да музичари нису имали дозволе.

Подијели:

Тагови:

trubači

Ljubljana

Загреб

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Како ће забрана пушења утицати на угоститељске објекте?

Друштво

Како ће забрана пушења утицати на угоститељске објекте?

54 мин

0
Додик открио које ће државе посјетити: Споменуо и САД

Република Српска

Додик открио које ће државе посјетити: Споменуо и САД

57 мин

0
Американци се ругали скромној славској гозби јер на столу имају само рибу и погачу: Овакав обрт нико није очекивао

Друштво

Американци се ругали скромној славској гозби јер на столу имају само рибу и погачу: Овакав обрт нико није очекивао

1 ч

0
Несрећа на путу: Аутомобилом ударио дјечака (14), па побјегао, малољетник пребачен на УКЦ

Хроника

Несрећа на путу: Аутомобилом ударио дјечака (14), па побјегао, малољетник пребачен на УКЦ

1 ч

0

Више из рубрике

Снијег ломио стабла у Хрватској: Више од 24.000 кућа католички Божић дочекало без струје

Регион

Снијег ломио стабла у Хрватској: Више од 24.000 кућа католички Божић дочекало без струје

5 ч

0
Регион на ногама: Полиција тражи осумњиченог за покушај убиства

Регион

Регион на ногама: Полиција тражи осумњиченог за покушај убиства

9 ч

0
Мушкарац (52) ударио у стуб, па слетио у провалију: Погинуо на лицу мјеста

Регион

Мушкарац (52) ударио у стуб, па слетио у провалију: Погинуо на лицу мјеста

11 ч

0
Бившем шефу црногорске полиције и у поновљеном поступку три године и осам мјесеци затвора

Регион

Бившем шефу црногорске полиције и у поновљеном поступку три године и осам мјесеци затвора

12 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

22

59

Још један град "ударио" на трубаче: Интервенисала и полиција

22

43

Како ће забрана пушења утицати на угоститељске објекте?

22

40

Додик открио које ће државе посјетити: Споменуо и САД

22

26

Американци се ругали скромној славској гозби јер на столу имају само рибу и погачу: Овакав обрт нико није очекивао

22

07

Несрећа на путу: Аутомобилом ударио дјечака (14), па побјегао, малољетник пребачен на УКЦ

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner