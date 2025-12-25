Додик открио које ће државе посјетити: Споменуо и САД

25.12.2025
22:40
Коментари:0
Лидер СНСД-а Милорад Додик најавио да ће крајем јануара посјетити Израел гдје ће се срести са важним људима, након чега иде у Будимпешту гдје ће наставити разговоре са мађарским званичницима.
"Чак има неких назнака и позива, мада ја размишљам да ли то да прихватим, да дођем у САД током марта. То још није дефинисано", каже Додик.
Додик је навео да ће, у међувремену, посјетити и Русију.
"Наставићу да сарађујем са људима у окружењу и одржим веома добре односе са Србијом", рекао је Додик.
Додик је истакао да је његов циљ да створи друштво у којем ће сви бити задовољни, колико је то могуће, због чега СНСД има јасне визије и наставиће да јача.
Он је навео да постоји интерес да се у Републику Српску доведу америчке компаније ако САД подржавају уставни концепт да имовина припада Српској.
"Администрација Доналда Трампа жели економију и ми желимо економију. Да ли смо до сада постигли иједан аранжман са Американцима? Нисмо. Да ли желимо? Желимо и хоћемо", рекао је Додик за РТРС.
