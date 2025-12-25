СНСД подноси жалбу на одлуку ЦИК-а

Извор:
25.12.2025
Одлука Централне изборне комисије да поништи изборе, а да није било контролног бројања гласова је дио завјере против Срба и покушај рушења изборне воље грађана Српске, каже Милорад Додик, предсједник СНСД-а. Најавио је и кривичне пријаве против чланова ЦИК-а.
"Завјера је ту јасна да ли српски народ хоће да буде увучен у то нека изволи завјереници су бандити из ЦИК злотвори преваранти криминалци против којих ћемо поднијети кривичне пријаве они су тамо дошли незаконито то је верификовала тзв међународна заједница цик није изабрана у складу са законом", рекао је Милорад Додик, предсједник СНСД-а.
Коалициони партнери су сагласни, спремни смо за изборе поготово у Добоју, Зворнику, Лакташима и Братунцу.
"У општини Лакташи ту не постоји ни ПДП ни неке друге партије ни фронт нико се није ни пријављивао и како очекивати неки резултат њима и да они ту поништавају изборе странкама које ту традиционално имају добар резултат ово је озбиљан ударац али ми ћемо још озбиљније узвратити", рекао је Ненад Стевандић, предсједник Уједињене Српске.
"Сада је цик бих добио задатак и злоупотребљава своју позицију у изборном систему БиХ ствара конфузију и још веће подјеле 06,44 РЕЗ05,42 ми нећемо оклијевати да се организујемо додатно и ако се на крају буде морало поново излазити на те изборе ми смо за то спремни и то смо данас потврдили и удружићемо се на свих 136 мјеста", каже Петар Ђокић, предсједник Социјалистичке партије
Нико у Републици Српској није тражио пријевремене изборе али коалиција је спремна уколико буде понављања.
"Очекујући изборе и да ће одбацити наше жалбе да будемо спремни да покажемо да је то резултат који ће бити много већи и јачи морамо имати боље резултати да би другима показали да ту није било нелогичности", рекао је Недељко Чубриловић, предсједник ДЕМОС-а.
"Уколико буду правоснажне неуставне одлуке и од цика и суда бих али надамо се да има права и људи да ће рећи да цик није имао право да поништи изборе на 136 мјеста", каже Горан Селак, предсједник СПС-а.
"Ова коалиција је радила капацитетом довољним да каран побиједи и постане предсједник и онда кажу избори нису регулисани и не броје гласове овај пут, знате зашто, зато што ако преброје Синиша Каран је предсједник РС него измисле нешто друго па пониште изборе на 136 мјеста", рекао је Дарко Бањац, предсједник НПС-а.
ЦИК БиХ донио је неправоснажну одлуку о поништавању избора у 17 градова Републике Српске. На ту одлуку данас ће бити упућена жалба, поруčeno је након сједнице Извршног комитета СНСД-а.
