Logo
Large banner

Бојић: Са кандидатом СНСД-а Синишом Караном у још већу изборну побједу

25.12.2025

16:13

Коментари:

1
Бојић: Са кандидатом СНСД-а Синишом Караном у још већу изборну побједу
Фото: АТВ

Потпредсједник СНСД-а и градоначелник Лакташа Мирослав Бојић истакао је на конференцији за новинаре у Бањалуци да ће ова политичка партија, заједно са својим кандидатом Синишом Караном изаћи на изборе и однијети још већу и убједљивију побједу.

- Одлука ЦИК је срамна и скандалозна. Као што су данас органи странке и саопштили ми смо више него спремни да однесемо још већу изборну побједу. Даћемо све од себе, јер сада је прорадио инат. Показаћемо како се ради на изборима и са народом и резултат ће бити још бољи - рекао је Бојић.

Подијели:

Тагови:

Miroslav Bojić

СНСД

Пријевремени избори 2025

Коментари (1)
Large banner

Више из рубрике

Цвијановић: СНСД одбацује праксу недосљедности ЦИК-а, Каран је побједник, ми стојимо иза тог

Република Српска

Цвијановић: СНСД одбацује праксу недосљедности ЦИК-а, Каран је побједник, ми стојимо иза тог

1 ч

0
Извршни комитет СНСД-а

Република Српска

Почела сједница Извршног комитета СНСД-а

2 ч

0
Лукић: Младић је морао бити пуштен на лијечење

Република Српска

Лукић: Младић је морао бити пуштен на лијечење

2 ч

0
Горан Селак

Република Српска

Селак: Каран ће потврдити побједу ако дође до понављања избора

2 ч

1
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

17

15

Ове намирнице најбрже уништавају бубреге, треба их избјегавати

17

14

Никад драматичније поруке: Вријеме мира је готово, Европа није спремна на оно што долази

16

59

Ливерпул спрема замјену за Исака и види је у лику Душана Влаховића

16

53

Несрећа на ауто-путу 9. јануар, аутомобил завршио на боку

16

47

За ова 4 знака у 2026. години више не постоје препреке

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner