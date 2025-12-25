Бојић: Са кандидатом СНСД-а Синишом Караном у још већу изборну побједу

25.12.2025
16:13
Потпредсједник СНСД-а и градоначелник Лакташа Мирослав Бојић истакао је на конференцији за новинаре у Бањалуци да ће ова политичка партија, заједно са својим кандидатом Синишом Караном изаћи на изборе и однијети још већу и убједљивију побједу.
- Одлука ЦИК је срамна и скандалозна. Као што су данас органи странке и саопштили ми смо више него спремни да однесемо још већу изборну побједу. Даћемо све од себе, јер сада је прорадио инат. Показаћемо како се ради на изборима и са народом и резултат ће бити још бољи - рекао је Бојић.
