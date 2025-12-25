Селак: Каран ће потврдити побједу ако дође до понављања избора

Извор:
АТВ
25.12.2025
15:03
Коментари:1
Предсједник СПС-а Горан Селак изјавио је данас да ће побједа новоизабраног предсједника Републике Српске Синише Карана бити потврђена и ако буде понављања избора на оним бирачким мјестима на којима је Централна изборна комисија /ЦИК/ БиХ поништила изборе.
"Ако дође до избора, идемо сви и позваћемо све грађане у изборним јединицама гдје су поништени избори да изађу, у одбрану Републике Српске", рекао је Селак новинарима у Бањалуци након састанка партија владајуће коалиције.
Он је оцијенио овакву одлуку ЦИК-а незаконитом и неуставном, уједно изразивши наду да ће у поступку жалбе бити разумни људи који ће рећи да ЦИК није имао право на то.
Република Српска
Додик о понављању избора: Тек ћете видјети шта ћемо вам урадити
Селак је додао да нико није имао увида у процесе, анализе и вјештачења које су довела до овакве одлуке.
Према његовим ријечима, сада је постало евидентно да се дешава оно на што је владајућа коалиција и раније указивала, да постоји одређени дио међународне заједнице који тражи послушнике у институцијама као што је ЦИК, као и послушнике у институцијама Српске.
С тим циљем су, рекао је Селак, и били расписани пријевремени избори у Српској, да би се довели појединци који би "водили Српску по њиховој мјери".
ЦИК БиХ поништио је пријевремене изборе за предсједника Републике Српске на 136 бирачких мјеста у 17 изборних јединица на подручју Републике Српске.
Република Српска
2 ч12
Република Српска
3 ч1
Република Српска
3 ч2
Република Српска
3 ч1
Најновије
Најчитаније
17
15
17
14
16
59
16
53
16
47
Тренутно на програму