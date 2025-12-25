Logo
Стевандић: Озбиљан ударац, али ми ћемо још озбиљније узвратити

25.12.2025

14:17

Фото: АТВ/Бранко Јовић

Предсједник Уједињене Српске Ненад Стевандић рекао је да је Централна изборна комисија БиХ, одлуком о поништавању пријевремених избора за предсједника Републике Српске на 136 бирачких мјеста у 17 изборних јединица, одабрала мјеста гдје није дошло до крађе и преваре, већ гдје може да манипулише како би преокренула вољу народа.

"Ово је озбиљан ударац, али ми ћемо још озбиљније узвратити и нећемо дозволити да неко мијења вољу народа", поручио је Стевандић.

Он је истакао да је ово злоупотреба ЦИК-а која неће проћи.

"Ми смо на тим мјестима и јачи него што је резултат показао, разбићемо их у парампарчад", поручио је Стевандић након данашњег састанка владајуће коалиције у Републици Српској у Бањалуци.

