Стевандић: Озбиљан ударац, али ми ћемо још озбиљније узвратити

25.12.2025
14:17
Коментари:2
Предсједник Уједињене Српске Ненад Стевандић рекао је да је Централна изборна комисија БиХ, одлуком о поништавању пријевремених избора за предсједника Републике Српске на 136 бирачких мјеста у 17 изборних јединица, одабрала мјеста гдје није дошло до крађе и преваре, већ гдје може да манипулише како би преокренула вољу народа.
"Ово је озбиљан ударац, али ми ћемо још озбиљније узвратити и нећемо дозволити да неко мијења вољу народа", поручио је Стевандић.
Он је истакао да је ово злоупотреба ЦИК-а која неће проћи.
"Ми смо на тим мјестима и јачи него што је резултат показао, разбићемо их у парампарчад", поручио је Стевандић након данашњег састанка владајуће коалиције у Републици Српској у Бањалуци.
