Logo
Large banner

Кабинет предсједника Српске: Захвалност компанијама и установама на хуманости

Извор:

СРНА

25.12.2025

13:04

Коментари:

0
Palata predsjednika Republike Srpske, Banjaluka, Milorad Dodik
Фото: АТВ

Хуманитарна акција "С љубављу храбрим срцима" шеснаест година заредом свједочи да племенитост и емпатија немају рок трајања и из године у годину доказује да заједништво, љубав и брига за болесну д‌јецу могу донијети стварне резултате, наду и осјећај да нису сами, саопштено је из Кабинета предсједника Републике Српске.

"Са великом захвалношћу и ове године желимо да истакнемо и похвалимо компаније и установе као што су Рудник и термоелектрана Станари, Јавни фонд за д‌јечију заштиту Републике Српске, "ПМП Јелшинград" Градишка, "Интеграл Инжењеринг" Лакташи, "Херц Градња" Билећа и друге, које су се и ове године одазвале и дали свој допринос хуманитарној акцији 'С љубављу храбрим срцима'", наглашава се у саопштењу.

Из Кабинета предсједника истичу да њихова подршка и одговорност да реагују када је то најпотребније показује да величина компаније не одређује величину срца и управо захваљујући њиховој спремности да помогну, ова акција из године у годину добија прави смисао и снагу.

"Хвала свима који су препознали важност солидарности, хуманости и заједништва и што својим примјером показају да заједно можемо учинити много. Показали сте да хуманост, брига за друге и одговорност према заједници живе у сваком гесту добре воље.

Истовремено, вјерујемо да ће и остали учесници друштвене заједнице препознати вриједности које ова акција носи и дати свој допринос овој племенитој иницијативи. Заједничким ангажманом можемо створити окружење у којем се свако дијете осјећа виђено, прихваћено и подржано на путу свог развоја", додаје се у саопштењу.

Из Кабинета предсједника Републике наводе да је у оквиру акције "С љубављу храбрим срцима" хуманитарни број 1411 до сада позван 34.150 пута.

Шеснаесто донаторско вече "С љубављу храбрим срцима" биће одржано сутра у Бањалуци с циљем прикупљања средстава за оснивање и опремање центра за специјалистичке социјалне услуге за д‌јецу и омладину са сметњама у развоју у том граду, као и Дервенти и Фочи.

Донаторско вече биће одржано под високим покровитељством вршиоца дужности предсједника Републике Српске Ане Тришић Бабић.

Носиоци овогодишњег пројекта су Министарство здравља и социјалне заштите Републике Српске и Завод за социјалну заштиту Српске.

У оквиру акције, од 12. децембра у 12.00 часова до 31. децембра активан је "М:тел" хуманитарни број 1411, чијим позивом грађани донирају једну конвертибилну марку и тако дају допринос овој акцији.

Средства се могу уплаћивати на рачуне Министарства финансија Републике Српске и то: рачун посебних намјена број 5710100000270015 отворен код БПШ Бањалука и девизни рачун ИБАН БА 395710070400006774 партија 0070400000067 отворен код БПШ Бањалука.

Подијели:

Тагови:

humanost

S ljubavlju hrabrim srcima

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Саво Минић

Република Српска

Минић: Одлука ЦИК-а наставак офанзиве на Српску, спријечићемо те намјере

57 мин

1
Жељко Шкондрић.

Република Српска

Шкондрић: Има основа за приговор Апелационом вијећу суда БиХ

1 ч

0
Гинтер Фелингер се поново мијеша у изборе у Републици Српској

Република Српска

Гинтер Фелингер се поново мијеша у изборе у Републици Српској

1 ч

2
"С љубављу храбрим срцима": Број 1411 до сада позван 34.150 пута

Република Српска

"С љубављу храбрим срцима": Број 1411 до сада позван 34.150 пута

1 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

13

56

Не треба им вјеровати: 3 хороскопска знака која највише лажу

13

45

Ускоро поново бесплатан паркинг у Бањалуци

13

42

Почео састанак владајуће коалиције у Српској

13

35

Међународна акција: МУП Српске хапсио због дјечије порнографије

13

30

За убиство на тракторијади девет година затвора

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner