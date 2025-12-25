Кабинет предсједника Српске: Захвалност компанијама и установама на хуманости

Извор:
Хуманитарна акција "С љубављу храбрим срцима" шеснаест година заредом свједочи да племенитост и емпатија немају рок трајања и из године у годину доказује да заједништво, љубав и брига за болесну дјецу могу донијети стварне резултате, наду и осјећај да нису сами, саопштено је из Кабинета предсједника Републике Српске.
"Са великом захвалношћу и ове године желимо да истакнемо и похвалимо компаније и установе као што су Рудник и термоелектрана Станари, Јавни фонд за дјечију заштиту Републике Српске, "ПМП Јелшинград" Градишка, "Интеграл Инжењеринг" Лакташи, "Херц Градња" Билећа и друге, које су се и ове године одазвале и дали свој допринос хуманитарној акцији 'С љубављу храбрим срцима'", наглашава се у саопштењу.
Из Кабинета предсједника истичу да њихова подршка и одговорност да реагују када је то најпотребније показује да величина компаније не одређује величину срца и управо захваљујући њиховој спремности да помогну, ова акција из године у годину добија прави смисао и снагу.
"Хвала свима који су препознали важност солидарности, хуманости и заједништва и што својим примјером показају да заједно можемо учинити много. Показали сте да хуманост, брига за друге и одговорност према заједници живе у сваком гесту добре воље.
Истовремено, вјерујемо да ће и остали учесници друштвене заједнице препознати вриједности које ова акција носи и дати свој допринос овој племенитој иницијативи. Заједничким ангажманом можемо створити окружење у којем се свако дијете осјећа виђено, прихваћено и подржано на путу свог развоја", додаје се у саопштењу.
Из Кабинета предсједника Републике наводе да је у оквиру акције "С љубављу храбрим срцима" хуманитарни број 1411 до сада позван 34.150 пута.
Шеснаесто донаторско вече "С љубављу храбрим срцима" биће одржано сутра у Бањалуци с циљем прикупљања средстава за оснивање и опремање центра за специјалистичке социјалне услуге за дјецу и омладину са сметњама у развоју у том граду, као и Дервенти и Фочи.
Донаторско вече биће одржано под високим покровитељством вршиоца дужности предсједника Републике Српске Ане Тришић Бабић.
Носиоци овогодишњег пројекта су Министарство здравља и социјалне заштите Републике Српске и Завод за социјалну заштиту Српске.
У оквиру акције, од 12. децембра у 12.00 часова до 31. децембра активан је "М:тел" хуманитарни број 1411, чијим позивом грађани донирају једну конвертибилну марку и тако дају допринос овој акцији.
Средства се могу уплаћивати на рачуне Министарства финансија Републике Српске и то: рачун посебних намјена број 5710100000270015 отворен код БПШ Бањалука и девизни рачун ИБАН БА 395710070400006774 партија 0070400000067 отворен код БПШ Бањалука.
