Logo
Large banner

Оптужено пет особа због покушаја изнуде 150.000 КМ

25.12.2025

14:49

Коментари:

0
Оптужено пет особа због покушаја изнуде 150.000 КМ
Фото: Unsplash

Општински суд у Сарајеву потврдио је оптужницу Тужилаштва КС против Бесима Зубана, Аммара Адровића, Сабахудина Мухића, Менсуда Халиловића и Сехада Зековића.

Бесим Зубан, Аммар Адровић, Сабахудин Мухић и Менсуд Халиловић оптужени су за кривично дјело покушај изнуде у саставу групе, док је Сехад Зековић оптужен за помагање.

Зубан и Халиловић терете се и за недозвољено држање оружја или експлозивних материја. Према наводима оптужнице, терете се да су од 1. јула до 3. октобра 2025. године, уз озбиљне пријетње покушали изнудити 150.000 КМ од оштећеног А.М. или га присилити на пренос власништва над породичном кућом у Вогошћи.

Оштећеном је остављен рок од 10 дана, након чега су оптужени у више наврата почели са телефонским пријетњама и притисцима. Како оштећени није пристао на захтјеве, оптужени Бесим Зубан, Аммар Адровић и Сабахудин Мухић наставили су са пријетњама, покушајима присиле и договорима о потписивању фиктивног уговора код нотара.

полиција-Република Српска-лисице

Хроника

Међународна акција: МУП Српске хапсио због дјечије порнографије

Пријетње су додатно интензивиране у јулу и августу 2025. године, укључујући праћење, пријетње отмицом, те доласке испред породичне куће оштећеног. У радњама извршења кривичног дјела, учествовао је и Сехад Зековић, упосленик Општине Вогошћа. Он је, како би помогао оптуженима, а користећи поступак који се водио пред ОпћиномВогошћа, контактирао оштећеног да дође у у службене просторије због давања изјаве.

Када је оштећени питао да ли може да дође други дан, запријетио му је новчаном казном уколико се не одазове, након чега је о доласку обавијестио оптужене. Менсуд Халиловић се терети и да је учествовао у планирању и припреми присилног одвођења оштећеног на непознату локацију ради изнуде новца.

У оптужници је предложено продужење притвора за још два мјесеца оптуженима Бесиму Зубану, Аммару Адровићу, Сабахудин Мухићу и Менсуду Халиловићу. За главни претрес суду је предложено саслушање пет свједока, два вјештака за балистичка и механоскопска вјештачења и мобилне телефоне и извођење више од 80 материјалних доказа.

Подијели:

Тагови:

Сарајево

новац

prijetnje

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Посвађала се са комшиницом, па је ножем исјекла по глави

Хроника

Посвађала се са комшиницом, па је ножем исјекла по глави

3 ч

0
Међународна акција: МУП Српске хапсио због дјечије порнографије

Хроника

Међународна акција: МУП Српске хапсио због дјечије порнографије

3 ч

0
За убиство на тракторијади девет година затвора

Хроника

За убиство на тракторијади девет година затвора

3 ч

0
Полицајац неовлаштено зауставио аутомобил, па насрнуо на породицу

Хроника

Полицајац неовлаштено зауставио аутомобил, па насрнуо на породицу

3 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

17

15

Ове намирнице најбрже уништавају бубреге, треба их избјегавати

17

14

Никад драматичније поруке: Вријеме мира је готово, Европа није спремна на оно што долази

16

59

Ливерпул спрема замјену за Исака и види је у лику Душана Влаховића

16

53

Несрећа на ауто-путу 9. јануар, аутомобил завршио на боку

16

47

За ова 4 знака у 2026. години више не постоје препреке

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner