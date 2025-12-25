Logo
Large banner

Међународна акција: МУП Српске хапсио због дјечије порнографије

Извор:

АТВ

25.12.2025

13:35

Коментари:

0
Међународна акција: МУП Српске хапсио због дјечије порнографије
Фото: АТВ

Полицијски службеници Јединице за високотехнолошки криминалитет, Управе криминалистичке полиције Министарства унутрашњих послова Републике Српске учествовали су у међународној акцији кодног назива „AI4KIDS“ (AI for Kids)“ у оквиру које су, у сарадњи са полицијским службеницима полицијских управа Бијељина, Источно Сарајево и Добој ухапсили три особе.

За ова лица постоје основи сумње да су извршила кривично дјело "Искориштавање дјеце за порнографију“ из члана 175. Кривичног законика Републике Српске.

policija rotacija

Хроника

Полицајац неовлаштено зауставио аутомобил, па насрнуо на породицу

Полицијски службеници Јединице за високотехнолошки криминалитет су у оквиру акције која се спроводи у сарадњи са Интерполом и Министарством унутрашњих послова Уједињених Арапских Емирата, користећи алате Вјештачке интелигенције претраживали платформе, интернет странице, форуме са циљем проналаска фотографија и видео снимака сексуалног злостављања и искориштавања дјеце, затим фотографије и видео снимке сексуалног злостављања и искориштавања дјеце на интернету, које су креиране помоћу вјештачке интелигенције, као и проналазак специјализованих платформи који омогућавају креирање таквих фотографија и видео снимака.

Поступајући по наредбама надлежних судова, извршени су претреси на три локације које користе осумњичена лица, те су том приликом пронађени и одузети мобилни телефони, лаптопови, УСБ стикови, меморијске картице, СИМ картице и остали уређаји за чување дигиталних података, као и други предмети који се могу довести у везу са извршењем кривичног дјела.

privodjenje mure mursal masic

Хроника

За убиство на тракторијади девет година затвора

Лица се сумњиче да су путем друштвених мрежа, као и у групама за комуникацију, објављивала и размјењивала материјал сексуалног злостављања и искориштавања дјеце, те да су ступали у контакт са дјецом, слали им и наводили их да сачињавају материјал дјечије порнографије.

Управа криминалистичке полиције ће и у наредном периоду спроводити планске активности на откривању и доказивању кривичних дјела сексуалног злостављања и експлоатације дјеце, као и предлагање обавјештења која се односе на сигурно кориштење вјештачке интелигенције, међу којима је свакако најзначајније едукација о безбедном кориштењу технологија, као и постављање јасних правила, може помоћи у минимизирању ризика.

Подијели:

Тагови:

dječija pornografija

МУП Републике Српске

Полиција

хапшење

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Мост у Чесми: Хоће ли Кумсале платити цијену туђег погодовања?

Бања Лука

Мост у Чесми: Хоће ли Кумсале платити цијену туђег погодовања?

4 ч

0
Посвађала се са комшиницом, па је ножем исјекла по глави

Хроника

Посвађала се са комшиницом, па је ножем исјекла по глави

4 ч

0
Влада ФБиХ се рекордно задужује у изборној години

БиХ

Влада ФБиХ се рекордно задужује у изборној години

4 ч

0
Palata predsjednika Republike Srpske, Banjaluka, Milorad Dodik

Република Српска

Кабинет предсједника Српске: Захвалност компанијама и установама на хуманости

4 ч

0

Више из рубрике

За убиство на тракторијади девет година затвора

Хроника

За убиство на тракторијади девет година затвора

3 ч

0
Полицајац неовлаштено зауставио аутомобил, па насрнуо на породицу

Хроника

Полицајац неовлаштено зауставио аутомобил, па насрнуо на породицу

3 ч

0
Посвађала се са комшиницом, па је ножем исјекла по глави

Хроника

Посвађала се са комшиницом, па је ножем исјекла по глави

4 ч

0
Горан Рамовић нестао у Пазарићу

Хроника

Горан Рамовић (19) нестао на подручју Пазарића, породица моли за помоћ

5 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

17

15

Ове намирнице најбрже уништавају бубреге, треба их избјегавати

17

14

Никад драматичније поруке: Вријеме мира је готово, Европа није спремна на оно што долази

16

59

Ливерпул спрема замјену за Исака и види је у лику Душана Влаховића

16

53

Несрећа на ауто-путу 9. јануар, аутомобил завршио на боку

16

47

За ова 4 знака у 2026. години више не постоје препреке

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner