Међународна акција: МУП Српске хапсио због дјечије порнографије

Извор:
АТВ
25.12.2025
13:35
Коментари:0
Полицијски службеници Јединице за високотехнолошки криминалитет, Управе криминалистичке полиције Министарства унутрашњих послова Републике Српске учествовали су у међународној акцији кодног назива „AI4KIDS“ (AI for Kids)“ у оквиру које су, у сарадњи са полицијским службеницима полицијских управа Бијељина, Источно Сарајево и Добој ухапсили три особе.
За ова лица постоје основи сумње да су извршила кривично дјело "Искориштавање дјеце за порнографију“ из члана 175. Кривичног законика Републике Српске.
Хроника
Полицајац неовлаштено зауставио аутомобил, па насрнуо на породицу
Полицијски службеници Јединице за високотехнолошки криминалитет су у оквиру акције која се спроводи у сарадњи са Интерполом и Министарством унутрашњих послова Уједињених Арапских Емирата, користећи алате Вјештачке интелигенције претраживали платформе, интернет странице, форуме са циљем проналаска фотографија и видео снимака сексуалног злостављања и искориштавања дјеце, затим фотографије и видео снимке сексуалног злостављања и искориштавања дјеце на интернету, које су креиране помоћу вјештачке интелигенције, као и проналазак специјализованих платформи који омогућавају креирање таквих фотографија и видео снимака.
Поступајући по наредбама надлежних судова, извршени су претреси на три локације које користе осумњичена лица, те су том приликом пронађени и одузети мобилни телефони, лаптопови, УСБ стикови, меморијске картице, СИМ картице и остали уређаји за чување дигиталних података, као и други предмети који се могу довести у везу са извршењем кривичног дјела.
Хроника
За убиство на тракторијади девет година затвора
Лица се сумњиче да су путем друштвених мрежа, као и у групама за комуникацију, објављивала и размјењивала материјал сексуалног злостављања и искориштавања дјеце, те да су ступали у контакт са дјецом, слали им и наводили их да сачињавају материјал дјечије порнографије.
Управа криминалистичке полиције ће и у наредном периоду спроводити планске активности на откривању и доказивању кривичних дјела сексуалног злостављања и експлоатације дјеце, као и предлагање обавјештења која се односе на сигурно кориштење вјештачке интелигенције, међу којима је свакако најзначајније едукација о безбедном кориштењу технологија, као и постављање јасних правила, може помоћи у минимизирању ризика.
Бања Лука
4 ч0
Хроника
4 ч0
БиХ
4 ч0
Република Српска
4 ч0
Најновије
Најчитаније
17
15
17
14
16
59
16
53
16
47
Тренутно на програму