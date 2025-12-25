Посвађала се са комшиницом, па је ножем исјекла по глави

Извор:
К. К. (41) ухапшена је јер је послије вербалне свађе са комшиницом С. Б. (53) у згради у Земуну, на исту потегла кухињски нож и исјекла је по глави.
Наиме, њих двије су се посвађале у ходнику зграде у којој живе, када је К. К. изненада извукла нож и по глави исјекла комшиницу, наневши јој лаке тјелесне поврее. Цијела драма одиграла се у четвртак, 18. децембра.
К. К. је, након хапшења, одређено полицијско задржавање до 48 сати, у ком року ће бити приведена у надлежно тужилаштво на саслушање на околности кривичног дјела лака тјелесна повреда, које јој је стављено на терет.
