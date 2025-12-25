Влада ФБиХ се рекордно задужује у изборној години

Извор:
Влада ФБиХ планира рекордно задужење од готово 2,3 милијарде КМ у изборној 2026. години.
Истовремено је Парламент ФБиХ измјенама закона фактички избачен из процеса одлучивања, упозоравају посланици Миралем Галијашевић и Мирза Челик, који напомињу да се буџетске рупе крпе кредитима, да пензиони и здравствени систем улазе у зону ризика те да ће Федерација, уколико се овакав тренд настави, до 2034. године радити искључиво за отплату камата.
Посланици тврде да се Федерација, без јавне расправе и стварног надзора законодавне власти, гура у спиралу дуга у којој се милијарде узимају да би се покриле текуће обавезе, док се истовремено касни с плаћањима, не зна стање јавних предузећа и урушавају темељи пензионог и здравственог система.
Од укупног планираног задужења у 2026. години, предвиђено је да се око 1,5 милијарди КМ пронађе на међународном тржишту издавањем обвезница. Пракса задуживањем емисијом обвезница на међународном тржишту успостављена је ове године, када се Влада ФБиХ задужила на Лондонској берзи за 700 милиона КМ.
Иако још увијек није утврђен Буџет за 2026. годину, већ је јасно да се ради о буџету који ће бити финансиран рекордним задужењем, те је за очекивати да ће се радити о највећем буџету до сада. Буџет ФБиХ за 2025. годину, подсјећања ради, износио је 8,2 милијарде КМ и готово је извјесно да ће Буџет ФБиХ за наредну годину премашити износ од девет милијарди КМ, без јасног плана развоја и реформи које би оправдале такав раст, подсјећа "Став".
Само за пензије ће бити издвојено 4,4 милијарде КМ, што представља више од половине укупног буџета. Од доприноса за ПИО предвиђен је прилив средстава од 3,3 милијарде КМ, док ће више од милијарду КМ бити надомјештено директно из буџета.
Такође је предвиђена и измјена основице за обрачун плата у 2026. години, која би са садашњих 480 КМ требала бити повећана на 540 КМ.
Миралем Галијашевић (СДА), посланик у Парламенту Федерације Босне и Херцеговине истиче да се Влада ФБиХ у протеклом периоду задуживала како би "зачепила буџетске рупе".
"Ове године је са Лондонске берзе повукла кредит од 700 милиона КМ који ће нас до 2034. године сваке године коштати по 20 милиона КМ камата", казао је Галијашевић за "Фактор".
Истиче да је ово један од најједноставнијих начина уласка у дужничко ропство и задуживања генерација испред нас.
"Посљедња вијест која узнемирава, није провјерена, али гдје има дима има и ватре, прича се да ће се буџет донијети 'на брзака', а у којем је планирано више од двије милијарде кредита којим ће се намирити 1,4 милијарде КМ за обећане пензије и за повећање плата. То је чисти улазак у задуживање генерација испред нас. Ако Влада повуче ове потезе, чини се да ћемо до 2034. године радити само за камате", закључује Галијашевић.
Тврди да је економија ФБиХ у слободном паду.
"На једној од претходних сједница Влада ФБиХ је предложила измјене Закона о кредитном задужењу. Дакле, до сада је Парламент одлучивао о задуживању, измјеном овог закона 'на мишиће' са једним гласом, су нас прегласали, практично Представнички дом ФБиХ се 'избацује' из одлуке о задуживању. Коначне одлуке сад доноси Влада, без да нас информише. Ми практично само сазнамо путем медија да се ишло у задуживање. То је један од најлошијих потеза које је ова већина направила", наглашава Галијашевић.
Мирза Челик (ДФ), посланик у Парламенту ФБиХ, за "Фактор" каже да оно на шта је указивао на прошлој сједници када је тражио да му се достави износ задужења како иностраних, тако одмаћих, да то никад није добио.
"Када смо усвојили Закон о дугу и гаранцијама, онда смо омогућили да се Влада задужује како жели јер су парламентарну контролу укинуле странке Тројке заједно са ХДЗ-ом и оним 'сателитима' који су независни посланици, који гледају само личне интересе", казао је Челик.
Истиче да су његове претпоставке да ће ФБиХ ову годину завршити негдје са 1,5 милијарди КМ дугова, јер Влада ФБиХ се задужила.
"У Федерацији је угрожен комплетан пензиони систем, здравствени систем. Чујемо да се буџетским корисницама, у неким кантонима већ не уплаћују доприноси, да се само исплаћују плате. Касни се с плаћањем добављачима, како у кантонима, тако и у ФБиХ. Значи, плаћања су већ 60 и више дана. Све се ради да се уназади привреда. Задужење које планирају, вјерујем да ће се и остварити, јер посланици Тројке за шта добију налог за то ће гласати без размишљања", рекао је Челик.
Тврди да није познато ни како јавна предузећа послују јер посланици нису добили извјештај о пословању ни једног предузећа.
"Ево имате Аеродром Сарајево, ту вам је правно расуло. Не може скупштина предузећа именовати директора", подсјећа Челик.
