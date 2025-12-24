Медији и политичари припремили терен ЦиК-у: Због 13 примједби понављају изборе

Извор:
Централна изборна комисија добила је 13 примједби, али ће поновити изборе на 136 бирачких мјеста. И то баш на оним мјестима гдје је побједу однио кандидат СНСД-а. Гласови за Карана су морали бити беспријекорни, а за Бланушу се нису ни провјеравали. Све ово и више, изрекао је Владо Рогић, члан ЦиК-а који је гласао против ове одлуке.
"Подсјетићу још једном да је на дан избора за предсједника Републике Српске на терену, тј. у изборним штабовима за рад на бирачким мјестима запримљено само 5 приговора. Још неки мањи број запримљен је у ЦиК БиХ, што укупно чини 13 приговора које смо ријешили и поред њих нисмо нашли значајније нерегуларности. И посматрачка мисија ОСЦОД у свом извјештају за наведене изборе није нашла значајније примједбе", рекао је Рогић на сједници ЦИК-а.
Рогић истиче да скоро никаквих примједби није било у записницима о раду бирачких одбора који су анализирани.
"Међутим, по завршетку избора, одређени политички субјекти и медији, које неки у овом случају зову, под наводним знацима јавност, путем јавних написа почели су проблематизовати изборе, притом износећи врло велики број гласова који су наводно спорни и ту је настао проблем. ЦИК, умјесто да поступа темељем Изборног закона БиХ и Закона о управном поступку, под притиском те јавности, као да је чекала на још приговора – отварала и пребројавала гласове на бирачким мјестима у изборним јединицама које су таргетиране у новинским натписима, као до сада познате као нерегуларне у изборним процесима", каже Рогић.
Наглашава да је увијек био против таргетирања јер наносе велику штету угледу и грађанима тих општина и градова и да је одговорност индивидуална и као таква треба се утврђивати.
"Утврђивање нерегуларности избора и одговорности је апсолутно потребно, али оно мора бити једнако за све. То у поступању ЦИК овај пут није био случај, јер су отварана бирачка мјеста само у изборним јединицама гдје је побиједио или имао више гласова само првопласирани кандидат, док су бирачка мјеста и изборне јединице гдје је био другопласирани кандидат остале неспорне, као да тамо нису се догађале никакве нерегуларности и то је довело до неједнаког правног поступања ЦИК-а БиХ. Једном кандидату, који је освојио највећи број гласова тражило се да сваки глас бирача који су гласали за њега буде идеалан, док другом кандидату је резултат сматран апсолутно тачним без потребе провјеравања", каже Рогић.
Он истиче да се на тај начин дошло до ове одлуке о поништавању, због чега сматра да је то неједнако поступање према политичким субјектима.
"Зато резултати, усљед неједнаког поступања, не могу бити у коначници правилно нити утврђени, нити потврђени. Што се тиче графолошког вјештачења, сви ми знамо да је врло мали број особа у БиХ које се исто потписују као на личним документима. Стога, када би се графолошко вјештачење провело и на другим бирачким мјестима у цијелој БиХ, имали бисмо исте и јако сличне појаве као на бирачким мјестима која су вјештачена. Управо због тога се залажем за нових технологија које ће нам помоћи у законитости провођења изборног процеса. Због свега наведеног и непринципијелног понашања, или селективног приступа, свеједно, које сам споменуо, нећу подржати овакву одлуку", рекао је Рогић.
