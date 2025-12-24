Цвијановић разговарала са амбасадорком НР Кине о политичким и економским приликама

Извор:
Српски члан Предсједништва БиХ Жељка Цвијановић разговарала је данас у Сарајеву с амбасадорком Народне Републике Кине у БиХ Ли Фан.
На састанку је разговарано о тренутним политичким и економским приликама у Републици Српској и БиХ, као и o другим актуелним темама.
Овом приликом, Цвијановић је захвалила на принципијелној подршци коју Кина у континуитету пружа Дејтонском мировном споразуму и уставној позицији два ентитета и три конститутивна народа.
