Цвијановић разговарала са амбасадорком НР Кине о политичким и економским приликама

Извор:

АТВ

24.12.2025

15:52

Фото: X/@Cvijanovic_Z/screenshot

Српски члан Предсједништва БиХ Жељка Цвијановић разговарала је данас у Сарајеву с амбасадорком Народне Републике Кине у БиХ Ли Фан.

На састанку је разговарано о тренутним политичким и економским приликама у Републици Српској и БиХ, као и o другим актуелним темама.

Овом приликом, Цвијановић је захвалила на принципијелној подршци коју Кина у континуитету пружа Дејтонском мировном споразуму и уставној позицији два ентитета и три конститутивна народа.

Тагови:

Жељка Цвијановић

ambasador Kine

