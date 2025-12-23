Logo
Large banner

Цвијановић поручила Звиздићу: Ако вам нико не ваља, онда је најчешће проблем у вама

23.12.2025

11:07

Коментари:

0
Цвијановић поручила Звиздићу: Ако вам нико не ваља, онда је најчешће проблем у вама
Фото: ZIPAPHOTO/Borislav Zdrinja

Српски члан Предсједништва БиХ Жељка Цвијановић поручила је замјенику предсједавајућем Представничког дома Парламентарне скупштине БиХ Денису Звиздићу да уколико им нико не ваља, онда је најчешће проблем у вама, а не у другима.

"П.С. Ни до сада нисмо били у коалицији", истиче Цвијановић у објави на друштвеној мрежи Икс, реагујући на изјаву Звиздића да "са СНСД-ом више нико не треба улазити у коалицију", те да су га ХДЗ и Пленковић разочарали.

Подијели:

Тагови:

Жељка Цвијановић

Denis Zvizdić

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Кошарац: Да живимо у нормалној земљи ЦИК би био смијењен, али живимо у БиХ

БиХ

Кошарац: Да живимо у нормалној земљи ЦИК би био смијењен, али живимо у БиХ

3 ч

0
Дом народа о Суду БиХ и ВСТС

БиХ

Дом народа о Суду БиХ и ВСТС

7 ч

0
Гласање у ПД ПС БиХ: Шта је "прошло", а шта је повучено?

БиХ

Гласање у ПД ПС БиХ: Шта је "прошло", а шта је повучено?

18 ч

0
Конаковићева странка наставља да пуца, Карамехић-Абазовић прешла у НС

БиХ

Конаковићева странка наставља да пуца, Карамехић-Абазовић прешла у НС

20 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

14

03

Остао без 100.000 евра у превари са криптовалутама

14

03

Мушкарци из БиХ најобдаренији у региону

14

01

Металном шипком претукао суграђане: Павићу одређен притвор

13

55

Шеранић: Никоме се не брани пушење, већ ограничава понашање пушача

13

53

Обуставља се производња познатог пића: Челници не знају шта ће са радном снагом

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner