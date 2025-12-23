Цвијановић поручила Звиздићу: Ако вам нико не ваља, онда је најчешће проблем у вама

23.12.2025
11:07
Коментари:0
Српски члан Предсједништва БиХ Жељка Цвијановић поручила је замјенику предсједавајућем Представничког дома Парламентарне скупштине БиХ Денису Звиздићу да уколико им нико не ваља, онда је најчешће проблем у вама, а не у другима.
"П.С. Ни до сада нисмо били у коалицији", истиче Цвијановић у објави на друштвеној мрежи Икс, реагујући на изјаву Звиздића да "са СНСД-ом више нико не треба улазити у коалицију", те да су га ХДЗ и Пленковић разочарали.
Ако вам нико не ваља, онда је најчешће проблем у вама, а не у другима.— Жељка Цвијановић (@Cvijanovic_Z) December 23, 2025
П.С. Ни до сада нисмо били у коалицији. pic.twitter.com/IKDQIX66Co
