Кошарац: Да живимо у нормалној земљи ЦИК би био смијењен, али живимо у БиХ

23.12.2025

10:47

Кошарац: Да живимо у нормалној земљи ЦИК би био смијењен, али живимо у БиХ
Фото: АТВ

Замјеник предсједавајуће Савјета министара Сташа Кошарац истакао је да живимо у некој нормалној земљи ЦИК би поднио оставку или би био смијењен, након бруталних кршења закона и изборних правила.

"Нажалост, у БиХ смо", додао је Кошарац у објави на друштвеној мрежи Икс.

Сташа Кошарац

ЦИК БиХ

