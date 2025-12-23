Кошарац: Да живимо у нормалној земљи ЦИК би био смијењен, али живимо у БиХ

23.12.2025
Замјеник предсједавајуће Савјета министара Сташа Кошарац истакао је да живимо у некој нормалној земљи ЦИК би поднио оставку или би био смијењен, након бруталних кршења закона и изборних правила.
"Нажалост, у БиХ смо", додао је Кошарац у објави на друштвеној мрежи Икс.
Da živimo u nekoj normalnoj zemlji, CIK bi podnio ostavku ili bi bio smijenjen nakon ovako brutalnih kršenja zakona i izbornih pravila. Nažalost, u BiH smo.— Staša Košarac (@StasaKosarac) December 23, 2025
