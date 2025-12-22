Додик: Чаушевић савршено објаснио шта је жеља Бошњака и улога опозиције из Српске

Извор:

Предсједник СНСД-а Милорад Додик истакао је да је данас посланик СДА Мидхат Чаушевић савршено објаснио шта је жеља Бошњака и шта треба да буде улога опозиције из Републике Српске - довести у "ред" БиХ тако што ће укинути Републику Српску.
"Прво је Алија Изетбеговић рекао да чекају Србе који ће прихватити БиХ, а одрећи се Републике Српске. Потом се Младен Иванић у Зеници похвалио шта је све отео од Српске", навео је Додик на друштвеној мрежи "Икс".
Додик је додао да је тренутак искрености Чаушевића, Србима наук за сва времена.
Посланик СДА у Представничком дому Парламентарне скупштине БиХ Мидхат Чаушевић рекао је данас на сједници да "за мјесец дана са пет посланика, односно са већином из Српске и са већином из Федерације БиХ, може БиХ довести на завидан положај".
Тренутно на програму