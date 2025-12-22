Logo
Large banner

Додик: Патриотизам значи стварати историју интелектом и радом

22.12.2025

16:39

Коментари:

2
Додик: Патриотизам значи стварати историју интелектом и радом
Фото: Printscreen/X/MiloradDodik

Предсједник СНСД-а Милорад Додик истакао је да се у разговору са представницима Савеза средњошколаца Републике Српске Стефаном Раковићем и Андрејем Средићем увјерио у енергију коју са собом носи младост, а која ће сутра обликовати Републику Српску.

- Сваки пут ми је драго кад имам прилику да разговарам с младим перспективним људима као што су представници Савеза средњошколаца Републике Српске. Бити патриота у 21. вијеку не значи само познавати и чувати нашу славну историју, већ је и стварати интелектом, иновацијама и радом - навео је Додик на Иксу.

Подијели:

Таг:

Милорад Додик

Коментари (2)
Large banner

Прочитајте више

Додик угостио Његово преосвештенство епископа осјечкопољског и барањског Херувима

Република Српска

Додик угостио Његово преосвештенство епископа осјечкопољског и барањског Херувима

3 ч

1
Додик: Српска не смије прихватити законе које је предложила опозиција, јер је то издаја и њихово највеће политичко посрнуће

Република Српска

Додик: Српска не смије прихватити законе које је предложила опозиција, јер је то издаја и њихово највеће политичко посрнуће

5 ч

9
Додик: Српска у сљедећу годину улази с планом инвестиција од 4 милијарде КМ

Република Српска

Додик: Српска у сљедећу годину улази с планом инвестиција од 4 милијарде КМ

1 д

4
Додик: Док имамо снагу да бринемо једни о другима - имамо разлога за вјеру и понос

Република Српска

Додик: Док имамо снагу да бринемо једни о другима - имамо разлога за вјеру и понос

2 д

2

Више из рубрике

Влада Републике Српске

Република Српска

Огласило се Министарство након Синдиката: Износ за плате удвостручен

2 ч

0
Досије: Сваки трећи дан једна породица у Српској буде завијена у црно

Република Српска

Досије: Сваки трећи дан једна породица у Српској буде завијена у црно

3 ч

0
Нови прелетач: Станивуковић узима посланика Бањцу и Нешићу

Република Српска

Нови прелетач: Станивуковић узима посланика Бањцу и Нешићу

3 ч

7
Додик угостио Његово преосвештенство епископа осјечкопољског и барањског Херувима

Република Српска

Додик угостио Његово преосвештенство епископа осјечкопољског и барањског Херувима

3 ч

1
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

17

35

Конаковићева странка наставља да пуца, Карамехић-Абазовић прешла у НС

17

23

Хитно се огласио РХМЗ: Стиже снијег

17

23

Цвијановић: Радојичић одређује и распоређује кандидате опозиције за инокосне функције

17

13

Познато ко је пуцао из аутомобила у покрету у Сарајеву

17

12

Додик: Чаушевић савршено објаснио шта је жеља Бошњака и улога опозиције из Српске

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner