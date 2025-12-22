Додик: Патриотизам значи стварати историју интелектом и радом

22.12.2025
16:39
Коментари:2
Предсједник СНСД-а Милорад Додик истакао је да се у разговору са представницима Савеза средњошколаца Републике Српске Стефаном Раковићем и Андрејем Средићем увјерио у енергију коју са собом носи младост, а која ће сутра обликовати Републику Српску.
- Сваки пут ми је драго кад имам прилику да разговарам с младим перспективним људима као што су представници Савеза средњошколаца Републике Српске. Бити патриота у 21. вијеку не значи само познавати и чувати нашу славну историју, већ је и стварати интелектом, иновацијама и радом - навео је Додик на Иксу.
Сваки пут ми је драго кад имам прилику да разговарам с младим перспективним људима као што су представници Савеза средњошколаца Републике Српске Стефан Раковић и Андреј Средић.— Милорад Додик (@MiloradDodik) December 22, 2025
Увјерио сам се у енергију коју са собом носи младост, а која ће сутра обликовати Републику Српску.… pic.twitter.com/1YJRvHR8hC
Република Српска
3 ч1
Република Српска
5 ч9
Република Српска
1 д4
Република Српска
2 д2
Република Српска
2 ч0
Република Српска
3 ч0
Република Српска
3 ч7
Република Српска
3 ч1
Најновије
Најчитаније
17
35
17
23
17
23
17
13
17
12
Тренутно на програму