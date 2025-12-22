Додик: Српска не смије прихватити законе које је предложила опозиција, јер је то издаја и њихово највеће политичко посрнуће

Извор:
СРНА
22.12.2025
12:06
Коментари:3
Приједлози закона о суду и Високом судском и тужилачком савјету, које предлаже и промовише опозиција из Републике Српске, СДС, ПДП и Небојша Вукановић, под плаштом европских реформи, представљају унитаристички чин БиХ, директан удар на Републику Српску, отворену издају њених интереса и бесрамно сврставање на страну политичког Сарајева и страних ментора, првенствено Кристијана Шмита, упозорио је лидер СНСД-а Милорад Додик.
Ови закони, које предлаже СДС, ПДП и Вукановић, који су опозиција у Републици Српској, каже Додик, чин су политичке мизерије, капитулације и издаје, а не некаква реформа како то они лажно представљају по федералним медијима.
- Овакво понашање опозиције је сервилна капитулација, подаништво те покушај да се правосуђе БиХ претвори у оружје против Републике Српске и њених институција - истакао је Додик за Срну упитан да прокоментарише приједлоге ових закона, чији је предлагач опозиција из Републике Српске, а који су на дневном реду хитне сједнице Представничког дома Парламентарне скупштине БиХ.
Он је нагласио да сви, па и опозиција добро знају да су Суд БиХ и ВСТС годинама политички инструмент, селективно и трајно усмјерени против Српске, али ипак свјесно пристају, чак и предлажу да им се дају још већа овлашћења.
- Посебно је срамно што СДС, ПДП и други из опозиције у Републици Српској пристају да се о овим законима одлучује без Народне скупштине Републике Српске, без сагласности Владе Републике Српске и мимо Устава. Тиме јасно поручују да им је важније тапшање из Сарајева и амбасада него интерес народа који их је бирао.
СДС, ПДП и остали из опозиције из Републике Српске свјесно прескачу Народну скупштину и Владу Републике Српске и уставне институције, јер им је важнија сагласност Сарајева и страних амбасада него воља грађана Српске. То више није политичка разлика у мишљењу, већ политичка превара бирача, својствена опозиционим представницима из Српске - нагласио је Додик.
Он је оцијенио да сводити овако круцијалан закон на сједиште могу само дилетанти.
- За нас је важно да садржај и надлежност буду уставни, да су у интересу Републике Српске, па тек онда сједиште. Важно је да сједиште буде што даље од Сарајева и немам ништа против да буду Пале, мада може да буде и Рогатица, Бијељина, Приједор. Што даље од Сарајева то боље за све - каже Додик.
Према његовим ријечима, ово није борба за владавину права, већ продаја Републике Српске на рате, јер ко данас гласа за ове законе, гласа за пренос надлежности, а прекосутра за укидање саме Републике Српске.
Грађани треба јасно да знају, нагласио је лидер СНСД-а за Срну, да ко подржава ове законе, подржава слабљење Српске и то ће остати забиљежено, али не као реформа, како то лажно замотавају и представљају, него најгрубљи примјер политичке послушности и недостатка кичме у историји опозиције.
- Република Српска овакве законе не смије и неће прихватити, а одговорност оних који их гурају остаће уписана као најдубље политичко посрнуће опозиције. Ови закони су писани по диктату Сарајева, појединих амбасада и наравно Кристијана Шмита и одраз су политике послушности, а не одговорности опозиционих представника у Сарајеву - поручио је предсједник СНСД-а.
Он је поручио становницима Српске да добро упамте предлагаче оба законска приједлога, посланике Клуба СДС-а, ПДП-а и За правду и ред - Дарко Бабаљ, Бранислав Бореновић, Мира Пекић, Ненад Грковић и Младен Босић, констатујући да је њихова издаја Републике Српске дефинитивна и у скорије вријеме непоправљива.
Хитна сједница Представничког дома Парламентарне скупштине БиХ заказана је за данас, а на дневном реду је Приједлог измјена и допуна Закона о Суду БиХ и Приједлог закона о ВСТС БиХ.
