Шлеп возило однијело ауто са д‌јететом

Извор:

Б92

22.12.2025

11:56

Шлеп возило однијело ауто са д‌јететом
Фото: Pixabay

Возач шлеп возила на Флориди суочава се са кривичним оптужбама након што је, наводно не примећујући да се дијете налази у возилу, одвукао аутомобил са четворогодишњом д‌јевојчицом унутра.

Инцидент се догодио усред дана и покренуо озбиљна питања о безбједносним процедурама приликом одвожења непрописно паркираних возила.

Сигурносне камере забиљежиле су драматичан тренутак у којем отац трчи за шлеп-возилом и виче да му је дијете и даље у аутомобилу.

Све се одиграло у нед‌јељу испред ресторана Бистро Цреоле у граду Сансајз на Флориди.

Отац је, према наводима полиције, непрописно паркирао аутомобил на око два минута како би ушао у ресторан, оставивши дијете само на задњем сједишту.

Шуме дрва

Економија

Цијене леде дах: Колико сада коштају дрва за гријање

Убрзо се појавило шлеп возило којим је управљао Серђо Суарес и за свега неколико секунди закачило аутомобил и кренуло да га одвлачи. Отац је потрчао за возилом, упозоравајући да је д‌јевојчица унутра, али се шлеп возило није зауставило.

Недуго затим, док је возило било на главној саобраћајници, д‌јевојчица је испала из аутомобила и задобила лакше повреде руке и кољена.

Полиција је позвана на лице мјеста и контактирала возача шлеп возила, наложивши му да се врати. Након повратка и спуштања аутомобила, покушао је да напусти мјесто догађаја, али је ухапшен и оптужен за занемаривање д‌јетета без тешких тјелесних повреда.

Послије ноћи проведене у притвору, Суарес се појавио пред судом ради одређивања кауције. Његов адвокат је навео да је возач "три пута провјерио возило прије одвожења" и да "у њему није било д‌јетета".

Такође је рекао да је са њим био и колега који је додатно прегледао аутомобил.

Судија Кори Фридман изразио је сумњу у такво објашњење, истичући да нема логике да дијете од четири године задобије повреде приликом искакања из возила ако је аутомобил заиста био прегледан прије него што је одвучен, преноси б92.

шлеп служба

Аутомобил

dijete

