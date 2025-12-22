Паника на лету: Путници морали да искачу из авиона (ВИДЕО)

Извор:
Б92
22.12.2025
11:16
Путници авиона компаније Ер Конго били су приморани да искачу из летјелице са висине од око три метра како би напустили авион на аеродрому Кинду у на истоку Конга, након што на писти није било никакве опреме за искрцавање.
Инцидент се догодио 19. децембра, када је авион типа Боинг 737-800 без проблема слетио, али су путници потом сатима остали заробљени у прегријаној кабини због недостатка покретних степеница, преноси БФМ ТВ.
Како је чекање потрајало, дио путника је отворио врата авиона и самоиницијативно почео да излази скакањем на писту.
На снимцима који су се појавили на друштвеним мрежама види се да аеродромско особље и полиција нису реаговали, иако је такав поступак у потпуности супротан правилима цивилног ваздухопловства.
Врата авиона налазе се на висини од најмање три метра, што представља озбиљан ризик од повреда.
Према прописима, у случају да нема степеница за искрцавање, требало би да се активирају евакуациони тобогани, али локални медији наводе да то није учињено из економских разлога и због задржавања авиона на земљи.
Власти Конга саопштиле су да није постојала хитност која би оправдала активирање тобогана и да су путници требало да сачекају долазак одговарајуће опреме.
Путници тврде да је вишесатно чекање било неиздрживо.
"Осјећали смо се као да смо заборављени", рекао је један од путника.
У инциденту није било повријеђених, али случај је поново указао на озбиљне инфраструктурне и безбједносне пропусте на аеродрому у Киндуу.
Meanwhile at Kindu Airport in the Democratic Republic of Congo, passengers on an Air Congo flight were forced to jump out of the Boeing 737 because there were no stairs available! pic.twitter.com/LT154oW9Tq— Turbine Traveller (@Turbinetraveler) December 19, 2025
