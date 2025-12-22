Logo
Large banner

Паника на лету: Путници морали да искачу из авиона (ВИДЕО)

Извор:

Б92

22.12.2025

11:16

Коментари:

0
Паника на лету: Путници морали да искачу из авиона (ВИДЕО)
Фото: Pixabay

Путници авиона компаније Ер Конго били су приморани да искачу из летјелице са висине од око три метра како би напустили авион на аеродрому Кинду у на истоку Конга, након што на писти није било никакве опреме за искрцавање.

Инцидент се догодио 19. децембра, када је авион типа Боинг 737-800 без проблема слетио, али су путници потом сатима остали заробљени у прегријаној кабини због недостатка покретних степеница, преноси БФМ ТВ.

cvarci sc yt

Здравље

Докторка открила да ли је здраво јести сланину и чварке

Како је чекање потрајало, дио путника је отворио врата авиона и самоиницијативно почео да излази скакањем на писту.

На снимцима који су се појавили на друштвеним мрежама види се да аеродромско особље и полиција нису реаговали, иако је такав поступак у потпуности супротан правилима цивилног ваздухопловства.

Врата авиона налазе се на висини од најмање три метра, што представља озбиљан ризик од повреда.

Према прописима, у случају да нема степеница за искрцавање, требало би да се активирају евакуациони тобогани, али локални медији наводе да то није учињено из економских разлога и због задржавања авиона на земљи.

Индонезија поплаве

Свијет

Више од 1.100 мртвих у Индонезији након разорних поплава

Власти Конга саопштиле су да није постојала хитност која би оправдала активирање тобогана и да су путници требало да сачекају долазак одговарајуће опреме.

Путници тврде да је вишесатно чекање било неиздрживо.

"Осјећали смо се као да смо заборављени", рекао је један од путника.

Салата-зелена салата

Здравље

Зелена салата може да нашкоди ако болујете од ових болести

У инциденту није било повријеђених, али случај је поново указао на озбиљне инфраструктурне и безбједносне пропусте на аеродрому у Киндуу.

Подијели:

Тагови:

aerodrom

авион

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Поплаве у Француској

Свијет

Општи потоп: Излиле се ријеке, а ускоро се очекује већа катаклизма

1 ч

0
Самсунг представља фрижидер с вјештачком интелигенцијом

Наука и технологија

Самсунг представља фрижидер с вјештачком интелигенцијом

1 ч

0
Милица Павловић након критика колега: Можда мисле да имам много новца

Сцена

Милица Павловић након критика колега: Можда мисле да имам много новца

1 ч

0
Ево шта више нећете моћи да радите на Инстаграму

Наука и технологија

Ево шта више нећете моћи да радите на Инстаграму

1 ч

0

Више из рубрике

Више од 1.100 мртвих у Индонезији након разорних поплава

Свијет

Више од 1.100 мртвих у Индонезији након разорних поплава

1 ч

0
Поплаве у Француској

Свијет

Општи потоп: Излиле се ријеке, а ускоро се очекује већа катаклизма

1 ч

0
Преврнуо се аутобус, десетине мртвих

Свијет

Преврнуо се аутобус, десетине мртвих

3 ч

0
Руски генерал убијен у експлозији

Свијет

Први снимци са мјеста експлозије у којој је погинуо руски генерал

3 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

12

52

Сексуални напад на кабинско особље добио судски епилог: Ево какву казну је добио напасник

12

50

Шта Руси желе за Нову годину

12

45

АТВ сазнаје: Бранко Блануша преузима СДС на годину дана

12

41

Никада не поклањајте ову ствар: Вјерује се да тиме предајете своју срећу другоме

12

36

Колика је просјечна плата у Српској?

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner