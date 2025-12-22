Више од 1.100 мртвих у Индонезији након разорних поплава

Извор:
СРНА
22.12.2025
11:06
Коментари:0
Број погинулих у поплавама и клизиштима на острву Суматра у Индонезији порастао је на 1.106, саопштено је из Државне агенције за управљање катастрофама.
У саопштењу се наводи да би број жртава могао додатно да порасте, пошто се 175 људи и даље води као нестало.
Здравље
Зелена салата може да нашкоди ако болујете од ових болести
Из Агенције додају да је повријеђено око 7.000 људи, пренио је ТАСС.
Здравље
1 ч0
Свијет
1 ч0
Наука и технологија
1 ч0
Сцена
1 ч0
Најновије
Најчитаније
12
52
12
50
12
45
12
41
12
36
Тренутно на програму