Више од 1.100 мртвих у Индонезији након разорних поплава

Извор:

СРНА

22.12.2025

11:06

Коментари:

0
Фото: Tanjug / AP / Nazar Chaniago

Број погинулих у поплавама и клизиштима на острву Суматра у Индонезији порастао је на 1.106, саопштено је из Државне агенције за управљање катастрофама.

У саопштењу се наводи да би број жртава могао додатно да порасте, пошто се 175 људи и даље води као нестало.

Из Агенције додају да је повријеђено око 7.000 људи, пренио је ТАСС.

Indonezija

Поплаве

