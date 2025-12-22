Милица Павловић након критика колега: Можда мисле да имам много новца

Извор:
Пјевачица Милица Павловић осврнула се на критике колега којима је изложена посљедњих недјеља.
У центру пажње нашла се након сукоба са Јеленом Карлеушом, Ацом Лукасом и Даром Бубамаром, али је истакла да не жели да улази у јавне конфликте.
Говорећи о негативним коментарима, Милица је нагласила да свако носи свој терет и да не жели да се бави туђим пројекцијама.
"Коментара има, и то већ 13 година. Пројекција је чудо - често људи своја стања пребацују на друге. Могу само да будем поносна што имам свој мир и своју истину. Трудим се да будем у складу са собом, а шта неко други носи у себи, то је његова ствар. Свако мора да живи са својим теретом и не желим то да коментаришем. Можда мисле да имам много новца па вас плаћам", рекла је пјевачица.
Милица се дотакла и недавне смрти текстописца Љиљане Јорговановић, са којом је сарађивала, истичући колико је она утицала на њен професионални и лични развој.
"Тешко ми је да говорим о Љиљани у прошлом времену, јер је она и даље са мном - у мојим пјесмама и у свему што радим. Била је интелектуалац и права дама, жена са огромним животним искуством. Много сам научила од ње, а њена дјела ће наставити да живе кроз мене", истакла је Милица, преноси Информер.
На питање због чега се многи са естраде нису појавили на Љиљаниној сахрани, пјевачица је кратко поручила:
"Дошла сам јер себи никада не бих опростила да нисам. Свако нека поступи како сматра да треба. Ако појединци могу мирно да спавају, иако им је писала пјесме, онда је то њихова ствар."
