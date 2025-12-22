Logo
Јелена Розга забринула објавом

22.12.2025

10:00

Фото: Инстаграм

Упркос здравственим проблемима Јелена Розга наступила је на концерту у Забоку.

Популарну пјевачицу, како је открила на свом инстаграму, ухватио је грип.

Након наступа обратила се публици преко Инстаграма, захваливши им на подршци коју је добила током вечери.

Никола Јокић

Кошарка

Денвер због Јокића пише на ћирилици

"Ни мене није заобишла грипа, али синоћ сам издржала јер сам имала вас. Хвала, Забок", поручила је пјевачица, преноси Слободна Далмација.

