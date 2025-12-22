Јелена Розга забринула објавом

22.12.2025
10:00
Коментари:0
Упркос здравственим проблемима Јелена Розга наступила је на концерту у Забоку.
Популарну пјевачицу, како је открила на свом инстаграму, ухватио је грип.
Након наступа обратила се публици преко Инстаграма, захваливши им на подршци коју је добила током вечери.
"Ни мене није заобишла грипа, али синоћ сам издржала јер сам имала вас. Хвала, Забок", поручила је пјевачица, преноси Слободна Далмација.
