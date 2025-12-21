Logo
Александра Пријовић кроз сузе открила шта се крије иза њене најемотивније баладе

21.12.2025

21:13

Александра Пријовић кроз сузе открила шта се крије иза њене најемотивније баладе

Пјевачица Александра Пријовић у протеклом периоду забиљежила је невјероватан успјех када је њена каријера у питању, а након изузетно успјешне турнеје, у њену породицу стигле су најљепше вијести о њеној другој трудноћи, а потом и о пристизању принове – кћеркице којој су дали име Арија.

Александра Пријовић започела је турнеју "Од истока до запада“ крајем 2023. године, коју је након 63 одржана концерта широм Европе, али и свијета, завршила концертом у још једној препуној Београдској арени 22. децембра 2024. године.

"Ја не могу вама да објасним, а нисам могла ни синоћ ни прексиноћ како се осјећам, али само да знате да вас волим. Не знам зашто, али вечерас опет имам трему. Очигледно енергија коју ми шаљете, љубав и подршка свих ових година, а вечерас посебно, ја то осјећам. Због тога треперим све вријеме, руке ми се зноје и јако вас волим највише, хвала вам", рекла је она током једног концерта који је одржала на почетку турнеје, а потом открила шта се крије иза пјесме "Девет живота“.

"Сада слиједи пјесма, веома посебна за мене, пјесма која се зове Девет живота. Сјећам се тренутка када ми је Филип отпјевао ову пјесму и одсвирао, а ја сам рекла ‘је л’ ти знаш шта си написао?’. Ипак, вријеме је показало, и мислим да је то пјесма која ће трајати", истакла је она том приликом кроз сузе.

Александра Пријовић

