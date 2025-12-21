Logo
Популарна пјевачица о Брени: Има нека своја правила и то ме излуђује

Гранд

21.12.2025

19:24

Популарна пјевачица о Брени: Има нека своја правила и то ме излуђује
Права пријатељства обиљежена су свађама и размирицама, а то је случај и код колегиница и дугогодишњих пријатељица Сање Ђорђевић и Лепе Брене.

Мало ко би повјеровао који је разлог њихових свађа. Наиме, Сања је признала да је Брена често изнервира.

"Брена се не сналази у карташким играма и кад год играмо реми, она има нека своја правила и то ме излуђује. Вјероватно је навикла да јој људи попуштају (смијех). У суштини нема појма и због тога се најчешће и посвађамо. Није неки картарош", испричала је Сања Ђорђевић, преноси Гранд.

Открила је и да је Брена у неколико наврата покушала да је научи како да сређује фотографије за друштвене мреже, али безуспјешно.

"Она је покушала да ме научи како да средим слике и будем риба на Инстаграму, јер сам ја оперисана за те друштвене мреже", рекла је пјевачица кроз осмијех.

