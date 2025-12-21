Извор:
СРНА
21.12.2025
19:12
Коментари:0
Тринаестогодишњем дјечку у Италији суд је одобрио промјену пола из женског у мушки, преноси данас Анса.
Судском пресудом је завршен процес промјене пола који је започет 2021. године за једну од двије сестре близнакиње, која је по одобрењу родитеља промијенила пол у дјечака, преноси Срна.
Захваљујући пресуди суда у лигуријском граду Ла Специја, којом је наложена исправка његовог извода из матичне књиге рођених, држава га је признала као мушкарца.
Он је најмлађа особа у Италији која је завршила процес промјене пола из женског у мушки.
Најновије
Најчитаније
21
09
20
54
20
49
20
47
20
39
Тренутно на програму