Суд одобрио д‌јечаку да промијени пол

Извор:

СРНА

21.12.2025

19:12

Фото: Unsplash

Тринаестогодишњем д‌јечку у Италији суд је одобрио промјену пола из женског у мушки, преноси данас Анса.

Судском пресудом је завршен процес промјене пола који је започет 2021. године за једну од двије сестре близнакиње, која је по одобрењу родитеља промијенила пол у д‌јечака, преноси Срна.

Захваљујући пресуди суда у лигуријском граду Ла Специја, којом је наложена исправка његовог извода из матичне књиге рођених, држава га је признала као мушкарца.

Он је најмлађа особа у Италији која је завршила процес промјене пола из женског у мушки.

