Замрзнута руска имовина поново створила тензије: "Макрон издао Мерца"

21.12.2025

16:31

Фото: Tanjug/AP/Manon Cruz

Замрзнута руска имовина поново је створила тензије унутар Европске уније, што је посијало додатно сјеме раздора у већ напете односе међу чланицама.

Наиме, званичници Европске уније тврде да ће њемачки канцелар Фридрих Мерц казнити француског предсједника Емануела Макрона због његовог одбијања да подржи приједлог о коришћењу 210 милијарди евра замрзнуте руске имовине за помоћ Украјини, преноси Раша тудеј Балкан.

Према овим наводима, Макронов потез доживљен је као издаја савезника.

"Макрон је издао Мерца и зна да ће за то морати да плати цијену. Био је толико слаб да није имао другог избора него да стане уз Ђорђу Мелони",изјавио је за Фајненшел тајмс високи дипломата ЕУ, који је директно упознат са разговорима на самиту који је у четвртак одржан у Бриселу.

Побједници и губитници самита ЕУ о Украјини

Иако се француски предсједник није јавно противио њемачком плану, иза затворених врата његов тим је изразио озбиљну забринутост у вези са легалношћу таквог потеза и упозорио да би Француска, као земља са великим дугом, имала потешкоћа да изда националну гаранцију у случају да имовина мора бити враћена Москви у кратком року.

Упркос очигледном неслагању између Мерца и Макрона, на самиту ЕУ је ипак дошло до неке врсте договора, јер се блок сложио да Украјини одобри зајам од 90 милијарди евра, а подржан је и буџет ЕУ.

Сам Мерц је рекао да је задовољан исходом на самиту ЕУ, чак и да је то боље рјешење од његовог, и инсистирао је да се руска средства и даље могу користити за отплату кредита ЕУ.

Магла у Србији

Србија

Полиција издала битно упозорење свим учесницима у саобраћају

"Вршимо авансно плаћање, али је то обезбијеђено руском имовином", рекао је Мерц.

С друге стране, из Јелисејске палате стижу увјеравања да је управо Макрон био кључан за постизање коначног договора.

"Циљ Француске је увијек био да Украјини обезбиједи финансијску видљивост за наредне двије године. Били смо отворени за предложене финансијске аранжмане и радили смо на проналажењу рјешења које би испунило овај циљ", рекао је француски званичник.

