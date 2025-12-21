Logo
Дјед из Србије убио унукову жену да га не би оставила: Суд донио одлуку

Курир

21.12.2025

15:05

Фото: Pixabay/planet_fox

Савезни Врховни суд Швајцарске потврдио је пресуду држављанину Србије (80) за убиство унукове супруге Ј.С. (32) у Винтертуру у фебруару 2021. године, те ће старац морати да одслужи 19 година затвора.

Да подсјетимо, он је пуцао у супругу свог унука како би је спријечио да поднесе захтев за развод.

"Старац је 2021. године путовао из Србије у Швајцарску са револвером како би спријечио раздвајање пара. У њиховом стану у Винтертуру, пуцао је у супругу свог унука. Пред судом се бранио да је пуцао у самоодбрани, јер му је жртва претила ножем. Нож никада није пронађен, а судови су ову тврдњу одбацили", преносе швајцарски медији.

Овом одлуком, Врховни суд потврдио је пресуде Високог суда у Цириху и Окружног суда у Винтертуру. Судије су, наводи се, своју одлуку засновале на доказима који противрјече тврдњи осуђеног мушкарца о самоодбрани.

"Његове изјаве о удаљености од жртве у тренутку пуцњаве такође се нису поклапале са балистичким извјештајима, а он је давао контрадикторне изјаве током поступка. У вријеме инцидента, жртва, њена деветнаестомесечна кћерка и дадиља такође су биле присутне у стану."

Мождани удар два мјесеца послије злочина

Старац, наводе медији, казну служи у старачком дому јер је априла 2021. године доживио мождани удар. Поред затворске казне, суд је наложио његово протеривање из земље на 15 година, које ће ступити на снагу након што одслужи казну.

Отац жртве испричао је раније за медије да је његова кћерка желела да се разведе од супруга који је био насилан, али и да је кобног дана сама пустила дједу у стан.

"Моја ћерка му је отворила врата и понудила му кафу", наводно је рекао отац за медије.

Он је рекао да је ћеркина пријатељица тада отишла до подрума када је чула пуцње. Жена је потрчала уз степенице и покушала да уђе у стан, али су врата била закључана. Тада је осумњичени отворио врата и мирно рекао "убио сам је".

Пријатељица, која иначе живи у истој згради где и убијена, одвела је двогодишњу ћеркицу убијене која је била у стану у вријеме злочина и осумњиченог до свог стана и позвала полицију.

Економија

''Годишња плата биће већа за 750 КМ''

Ј. С. је, према незваничним информацијама, против свог супруга поднела пријаву због претњи и насиља у породици.

"Тужилаштво је након пријаве покренуло истрагу о овом случају у јулу прошле године против мушкарца који живи у Србији", кажу у швајцарској полицији.

Како наводе, у тренутку покретања истраге, супругу Ј. С. је био забрањен улазак на територију Швајцарске, преноси Курир.

