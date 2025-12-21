Logo
Јутјубери напали ММА борца, настао општи хаос

Велики скандал обиљежио је бокс спектакл у Мајамију на којем су се састали Ентони Џошуа и Џејк Пол.

У главној борби вечери енглески боксер је у шестој рунди дошао до убједљиве победе над јутјубером, али се пажња јавности убрзо преусмјерила на дешавања ван ринга.

Наиме, у ходницима дворане дошло је до озбиљног инцидента у којем је учествовао Андреј Арловски, некадашњи УФЦ шампион у тешкој категорији.

Бивши ММА ас нашао се у сукобу са групом јутјубера који су га, према доступним снимцима, вербално провоцирали.

Расправа између Арловског и инфлуенсера Џека Доертија брзо је измакла контроли и прерасла у физички обрачун, након што се у конфликт умијешао и један од чланова Доертијеве екипе.

Арловски и Доерти су се случајно закачили у пролазу, након чега је дошло до кратке вербалне расправе. Ситуација је убрзо ескалирала када је један од чланова јутјуберове екипе физички насрнуо на славног ММА борца.

Арловски је реаговао инстинктивно и узвратио, након чега је дошло до општег метежа. У гужви се против њега нашло више особа, а један од учесника сукоба брзо је завршио на тлу.

Ситуација је ескалирала у општу макљажу, у којој је учествовало више особа, а обезбјеђење је убрзо реаговало како би спријечило даљи хаос.

