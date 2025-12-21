Јутјубери напали ММА борца, настао општи хаос

Извор:
21.12.2025
Велики скандал обиљежио је бокс спектакл у Мајамију на којем су се састали Ентони Џошуа и Џејк Пол.
У главној борби вечери енглески боксер је у шестој рунди дошао до убједљиве победе над јутјубером, али се пажња јавности убрзо преусмјерила на дешавања ван ринга.
Наиме, у ходницима дворане дошло је до озбиљног инцидента у којем је учествовао Андреј Арловски, некадашњи УФЦ шампион у тешкој категорији.
Бивши ММА ас нашао се у сукобу са групом јутјубера који су га, према доступним снимцима, вербално провоцирали.
Расправа између Арловског и инфлуенсера Џека Доертија брзо је измакла контроли и прерасла у физички обрачун, након што се у конфликт умијешао и један од чланова Доертијеве екипе.
Арловски и Доерти су се случајно закачили у пролазу, након чега је дошло до кратке вербалне расправе. Ситуација је убрзо ескалирала када је један од чланова јутјуберове екипе физички насрнуо на славног ММА борца.
Арловски је реаговао инстинктивно и узвратио, након чега је дошло до општег метежа. У гужви се против њега нашло више особа, а један од учесника сукоба брзо је завршио на тлу.
Ситуација је ескалирала у општу макљажу, у којој је учествовало више особа, а обезбјеђење је убрзо реаговало како би спријечило даљи хаос.
Jack Doherty gets his friends beat up by Andrei Arlovski for bumping into him after the Jake Paul and Anthony Joshua fight. pic.twitter.com/NJXnWJkm84— Don’t Suspend Me (@__OnlyTruth_) December 20, 2025
