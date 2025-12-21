Стиже хаос: Oвог датума креће смрзавање

Извор:
Информер
21.12.2025
14:14
Коментари:0
Према најавама метеоролога у четвртак, 25. децембра, очекује се захлађење уз пробијање хладног фронта и снежне падавине.
У Београду се прве пахуље прогнозирају у поподневним и вечерњим сатима, док ће у осталим крајевима земље снег падати углавном у периодима појачаног сjевероисточног вjетра, открива метеоролог Иван Ристић у новој временској прогнози за Србију.
"Током наредних дана постоји могућност да се поларни фронт додатно спусти ка нашем подручју. То повећава шансе да се уз јаку кошаву поново јаве снежне падавине. Ипак, дио метеоролога најављује снег тек крајем сљедеће седмице и у периоду око Нове године, што указује на одређену неизвесност у прецизном тајмингу падавина", напомиње Ристић.
Како најављује, пред крај године, око 29. децембра, јак антициклон требало би да се позиционира изнад Велике Британије, када у Србији почиње осјетно хладнији период, уз повремене снежне падавине.
"Око Нове године, али и прије, убрзо након календарског почетка зиме, очекујем јаче захлађење и почетак праве зиме. Температура ваздуха ће пасти пред дочек Нове 2026. на максималне вриједности од -2 до +3 степена и минимуме у јутарњим часовима од -7 до -2, уз слаб и умерен мраз", истиче Ристић за Информер и додаје:
"Са захлађењем има услова да буде и снежних падавина и очекује се формирање сњежног покривача, као и његово повећање. Велике су шансе да уђемо у новогодишњу ноћ са сњежним падавинама и мањим снежним покривачем."
Сам крај године обиљежиће продор хладног ваздуха из Русије, а падавине ће условити дневне температуре.
"У оваквим синоптичким ситуацијама, када долази до продора хладног ваздуха из Русије, долази обично и до формирања циклона у Средоземљу, у Јадранском, Јонском и Егејском мору, који нашој земљи доноси сњежне падавине. Зато су велике шансе да за зимски распуст имамо снег на планинама, али и у низијама. Од тог сњежног покривача ће послије зависити минималне и максималне температуре, односно, да ли ће бити јаког мраза у јутарњим часовима и ледених дана", закључује Ристић.
