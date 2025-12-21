Logo
''Насилна кампања'': Ухапшен Србин на сјеверу Косова

СРНА

21.12.2025

08:37

Србин Видосав М. ухапшен је у свом дому у Лешку на Косову и Метохији од фаланги Аљбина Куртија у оквиру насилне предизборне кампање коју води, саопштила је Канцеларија за Косово и Метохију.

Из Канцеларије су истакли да је ријеч о неоснованом хапшењу и класичном нападу на Србе у предизборне сврхе, чему свједочи и чињеница да у кући ухапшеног нису пронађени никакви докази, али је зато приликом претреса његова породица прошла недопустиво застрашивање.

Наглашено је да је Видосав М. ухапшен у свом дому, што јасно показује да нема од чега да се крије, а читава акција за Куртијеве потребе изведена је наочиглед породице овог Србина, која је доживјела незапамћени стрес.

"Овакве Куртијеве и Свечљине антисрпске акције служе само да замажу очи јавности и застраше Србе, а све с циљем да Курти, ударима на север Косова и Метохије, покуша да освоји још неки глас на децембарским изборима, с обзиром да својим гласачима нема шта друго да понуди", додали су из Канцеларије.

Напоменуто је да је управо због тога Курти првог дана кампање отворио незавршени пјешачки мост преко Ибра, који према свим доказима са терена представља безбједносну претњу, а само дан касније је отворио још једну полицијску испоставу у Лепосавићу.

Приштина тврди да је ухапшени Видосав М. умијешан у "отмицу Милана Вукашиновића на територији Косова" почетком новембра.

Косово и Метохија

хапшење

Kosovo

