Гори вода са чесме - снимак шокирао цијели регион

Прије пет година друштвеним мрежама муњевито се ширио видео који је шокирао јавност у Србији, а на којем се види како човјек упаљачем пали пијаћу воду која цури са чесме у селу Стајићево код Зрењанина.
Да је ова вода и даље запаљива, потврдио је снимак који се јуче појавио на интернету, преноси "Нова".
"Сви се сјећате клипа прије пар година са ‘паљењем воде’ из околине Зрењанина, који је мој другар Здравко направио и изазвао гомилу реакција. Ево поздравља вас данас поново, све је исто“, пише у коментару изнад видеа који је јуче објављен на друштвеној мрежи Икс.
Када се прије пет година видео на којем "вода гори“ појавио на интернету, мјештани села Стајићево изјавили су да то "није ништа ново“.
У градском водоводу тада су објаснили да је састав тла у Банату такав да у подземним извориштима воде има метана. Већина села проблем је ријешила изградњом водоторњева која их је коштала по 20 милиона динара.
У Стајићеву су тада објаснили да је могуће изазвати овакву реакцију када се више дана не пушта вода из чесме, па се нагомила гас чија је концентрација највећа у близини изворишта. Крив је метан у земљишту јужно од Зрењанина, рекли су тада надлежни.
"У Стајићеву конкретно постоји аутоматика која регулише присуство метана у води. Међутим, деси се повремено да дође до проласка метана, што је био овај случај. У тим моментима потребно је провјетрити просторије, јер метан је много лакши од ваздуха и уколико постоји било који вентилациони отвор метан, лако испари“, објаснио је раније Синиша Гајин из ЈКП "Водовод и канализација“ у Зрењанину.
Љекари тада нису жељели да говоре на ову тему, али су незванично саопштили да метан из водоводних цијеви не утиче директно на здравље, јер испари прије него што стигне у чашу.
