Стефан изгубио живот у пожару, покушао да се спаси, али су га испарења савладалa

20.12.2025
Стефан Лажетић (35) преминуо је у пожару који је избио у импровизованој радионици на Бежанијској коси у Београду. Дежурни тужилац наложио је обдукцију, док истрага о узроцима пожара и даље траје.
Како Курир незванично сазнаје, Стефан Лажетић који је иза себе оставио супругу и малољетног сина, подлегао је повредама које је задобио у пожару који је избио у четвртак 18. децембра у Рајковој улици у београдском насељу Бежанијска коса.
"Истрага ће утврдити како је дошло до пожара који је избио наводно, у једној импровизованој гаражи - радионици. Спекулише се да је Стефан у тренутку када је избио пожар био сам и покушао да изађе, али су га наводно, прво омамили отровни гасови", каже наш саговорник и додаје:
"Стефан је нажалост, од задобијених повреда преминуо. Дежурни тужилац наложио је да се тијело пошаље на обдукцију која ће утврдити како је наступила смрт."
Породица и пријатељи су неутешни након губитка, па су на друштвеним мрежама осванули многобројни опроштаји од настрадалог мушкарца.
"Са великим болом обавјештавам наше пријатеље да је 18. децембра 2025. у пожару на радном мјесту трагично изгубио живот Стефан Лажетић, муж наше унуке. Почивај у миру и нека те анђели чувају, јер ти си био анђео који је ходао по земљи. Стефи, никада те нећемо заборавити и обећавамо док смо живи да ћемо бринути о твојој жени и твом сину", пише у једном од тужних опроштаја.
Испод ове објаве коју прати и црно-бијела фотографија могу се прочитати многобројни тужни коментари.
"Почивај у миру добри наш Стефане, нека те анђели чувају", "Ово је велика трагедија која нас је све задесила", "Саучешће породици која је на овако трагичан начин остала без Стефија" - само су неки од коментара који се могу прочитати испод тужних објава и опроштаја.
Истрага поводом трагедије је у току и она ће утврдити све детаље ове несреће са смртним исходом, преноси Информер.
