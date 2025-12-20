Logo
Филмска потјера за бјегунцем са осам потјерница: Ево шта је полиција пронашла

АТВ

20.12.2025

21:05

одузете паре
Фото: Срна

Лице из Живиница за којим је било расписано осам потрага полицијских и правосудних органа ухапшено је у тузланском насељу Миладије након што је покушало да побјегне полицији, а код њега је пронађен килограм и по дроге, оружје, муниција и више од 50.000 КМ.

Полиција је покушала да заустави возило али се возач С. С. (39) оглушио о наредбу и покушао да побјегне али је стављен под контролу.

Претресом С. С. и лица затеченог у возилу, те аутомобила пронађено је 1,5 килограма спида, пиштољ са метком у цијеви и оквиром, двије дигиталне ваге, 2.760 евра, 49.140 КМ, три мобилна телефона са СИМ картицама, џи-пи-ес уређај и други предмети који се доводе у везу са злоупотребом дрога.

Савјети

Вjештачка јелка ће бити попут природне: Трик дизајнера запалио мреже

Од осам расписаних потрага за С. С, двије су потраге Казнено-поправног завода Зеница у вези са злоупотребом и стављањем у промет дрога, саопштено је данас из Управе полиције МУП-а Тузланског кантона.

Ово лице ће бити предато кантоналном Тужилаштву на даље поступање.

