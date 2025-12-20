Партизан поразом завршио јесењи дио сезоне

Извор:
Агенције
20.12.2025
20:35
Коментари:0
Агресивни ИМТ надиграо је безидејну екипу Партизана у 20. колу Суперлиге и дошао до заслужене побjеде на стадиону Лагатор у Лозници. Изашли су тако "трактористи" из опасне зоне, и јесењег шампиона на паузу послали са горким укусом у устима - 1:0 (0:0).
ИМТ је у првом минуту могао да поведе. Иго Боне је, послије грешке одбране Партизана, шутирао, а голман „црно-бијелих“ Марко Милошевић је зауставио његов ударац.
Фудбалери ИМТ-а су у 18. минуту имали нову прилику, када је одбрана Партизана изблокирала ударац Кенроја Кембела.
Андреј Милановић је у 55. минуту довео ИМТ у вођство, послије корнера који је извео Василије Новичић.
„Црно-бијели“ су најбољу шансу на утакмици имали у 63. минуту, када је Демба Сек шутирао у голмана ИМТ-а Кадира Гицића.
Капитен Партизана Бибрас Нато је у 74. минуту шутирао из слободног ударца преко гола ИМТ-а. Јанис Карабељов је шест минута касније главом упутио ударац преко гола ИМТ-а.
Посљедњу шансу на мечу имао је фудбалер ИМТ-а Владимир Радочај у 90+3. минуту, када је шутирао поред гола „црно-бијелих“.
Партизан је водећи на табели Суперлиге са 46 бодова, а другопласирана Црвена звезда има 45. ИМТ се налази на 11. позицији на табели са 22 бода.
Свијет
Тинејџер погинуо у експлозији пиротехнике, има повријеђених
Била је ово посљедња утакмица за обје екипе у јесењем дијелу првенства. „Црно-бијели“ ће у првом мечу послије паузе дочекати Раднички из Ниша, а ИМТ ће гостовати Радничком у Крагујевцу.
Фудбалери Црвене звезде побиједили су данас на свом терену Младост из Лучана резултатом 4:0 у мечу 20. кола Суперлиге Србије.
Гости су у трећем минуту постигли гол преко Давида Ђокића, али је судија Марко Ивковић поништио погодак због тога што је лопта претходно изашла из терена.
Капитен „crveno-belih“ Мирко Иванић је у 13. минуту упутио ударац, а голман Младости Саша Стаменковић је лопту прослиједио у корнер.
Звезда је седам минута касније имала нову прилику да поведе, али је Тими Макс Елшник шутирао преко гола Младости.
Фудбалер Младости Урош Љубомирац је у 24. минуту пропустио шансу да доведе Младост у вођство.
Екипа из Београда је повела у 34. минуту, када је Раде Крунић погодио стативу, а Никола Станковић је послије одбитка постигао гол.
Марко Арнаутовић је три минута касније пропустио прилику да дуплира предност домаћег тима.
Иванић је у 57. минуту погодио за 2:0, послије додавања Јунг Ву Сеола.
Утакмица је затим два пута била прекинута због магле и дима од пиротехнике.
Домаћи тим је до краја меча постигао још два гола послије корнера, прво је Бруно погодио у 89. минуту, а потом је Родригaо био стријелац у 90+6. минуту.
Звезда се налази на другом мјесту на табели Суперлиге са 45 бодова, док је Младост на деветој позицији са 25.
Била је ово посљедња утакмица за обје екипе у јесењем дијелу првенства. „crveno-beli“ ће у првом мечу послије паузе гостовати Чукаричком, а Младост ће дочекати ОФК Београд.
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму