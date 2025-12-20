Logo
Почиње зимско годишње доба: Сутра нас очекује најкраћи дан у години

АТВ

20.12.2025

20:05

Почиње зимско годишње доба: Сутра нас очекује најкраћи дан у години
Фото: АТВ

Зима почиње сутра 21. децембра у 16 часова и 3 минута, наводи се у обавјештењу Астрономског друштва "Руђер Бошковић".

У исто вријеме за становнике на јужној Земљиној полулопти почиње љето.

Први дан зиме је уједно и најкраћи дан у години (зимски солстициј).

Након 21. децембра дани почињу да се продужавају. Зима ће трајати до петка, 20. марта 2026. године (прољећна равнодневица), када ће у 15.46 сати почети прољеће. Укупно трајање ове астрономске зиме биће 88 дана, 23 сата и 42 минута.

